Los Pajaritos, de fortín a 'chollo'

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La irregularidad del C.D. Numancia esta temporada se ha trasladado definitivamente a los encuentros disputados en Los Pajaritos. Lo que en anteriores temporadas era un seguro de vida para la escuadra soriana ha dejado de serlo para mayor decepción de la afición. El equipo ha dejado escapar este curso 19 puntos, cinco en los últimos dos partidos, de los 45 que ha disputado, el peor bagaje desde que milita en la cuarta categoría del fútbol español.

El grupo que maneja Ángel Rodríguez dejó escapar el pasado domingo otra oportunidad de acercarse al play off. Ante la Sarriana, por la forma en que se produjo el resultado, en la última acción del partido, puede incluso decirse que el equipo rescató un punto en un nuevo revés como local. «Nos hemos dejado gran parte de la temporada en Los Pajaritos y eso es algo que no llegaba a pensar que pudiera suceder porque el equipo en casa debía ser mucho más fiable de lo que ha sido», señalaba el preparador numantino al final del encuentro.

El C.D. Numancia ha dejado escapar 19 puntos de los 45 que ha disputado como local, una trayectoria que está lastrando su trayectoria en la competición y que le convierten en el peor equipo en Los Pajaritos desde que milita en esta categoría. Esos 19 puntos que se han escapado, como consecuencia de cinco derrotas y dos empates cuando restan dos partidos más como local, contrastan con los números de la temporada pasada con Aitor Calle. Con el técnico de Los Rábanos el equipo dejaba escapar diez puntos de los 51 disputados como local, la mejor trayectoria en Los Pajaritos desde que está en Segunda Federación. Una temporada antes, en la 23-24, el grupo de Javi Moreno sumaba en Los Pajaritos 36 puntos de 51 posibles por lo que dejaba escapar 15. Ya en su primera temporada en esta categoría, el equipo numantino mostraba igualmente solidez como local al firmar 39 puntos de 51. Para ver un balance peor en los últimos años hay que ir a la temporada 22-23 en Primera Federación donde equipo, en 19 partidos como local, sumó cinco victorias, siete empates y siete derrotas.

A esa trayectoria como local hay que sumar unas sensaciones que no terminan de convencer del todo. En los últimos cuatro partidos, en el momento importante de la temporada, el equipo no está siendo capaz de dar el paso adelante que necesita para quemar el cartucho del play off. De los últimos 12 puntos ha sumado tres, pobre bagaje para un equipo que aspiraba al ascenso directo. En lo que va de segunda vuelta, el equipo de Ángel Rodríguez ha sumado 15 puntos, lo que le sitúa junto a Salamanca, Marino de Luanco y Burgos B en la zona media de la tabla en esta segunda vuelta del torneo. Los puntos cedidos en casa han lastrado este bagaje. Nada que ver con el Deportivo Fabril, que suma 26 o los 21 que ha firmado el Langreo. En esta segunda vuelta, Oviedo Vetusta, Real Ávila y Rayo Cantabria suman 20 puntos y equipo como el Ourense o el Astorga firman 19. En la cola de peores equipos está el Sámano con 4 y el Bergantiños con 10. La Sarriana ha firmado 12.