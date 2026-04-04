Ángel Rodríguez: «Las mejores ocasiones de gol fueron nuestras»

Publicado por Área 11 Oviedo Creado: Actualizado:

El técnico del C.D. Numancia, Ángel Rodríguez, definió el encuentro como «muy disputado» y marcado por el rigor táctico: «Ha sido un partido de mucho control, de mucho orden por nuestra parte, especialmente en defensa, ante un rival con buen manejo de balón». Un punto que sabe a poco para un conjunto rojillo que aspiraba a sumar la victoria en su lucha por la promoción de ascenso.

Rodríguez puso en valor la preparación previa del choque y la capacidad de su equipo para mantenerse competitivo hasta el final: «El equipo ha estado muy entero durante todo el partido. Las ocasiones más claras han sido nuestras y pudimos haber materializado alguna, pero el resultado es el que es».

Sobre la lectura del empate, el técnico evitó valoraciones categóricas, dejando el análisis en función de la jornada: «Empezamos a tres puntos y ahora estamos a dos. Mañana será mejor o peor según lo que hagan los de arriba». Aun así, insistió en que su equipo estuvo cerca del triunfo: «Venir aquí ya sabíamos que era complicado, queríamos los tres puntos y hemos tenido dos opciones muy claras para conseguirlo. No lo hemos hecho, pero tampoco hemos concedido ni una». Rodríguez fue preguntado por el filial carbayón, al que elogió por su temporada: «Es un equipo que ha empezado muy bien, aunque quizá haya acusado la marcha de su delantero. La falta de gol es algo que nosotros también hemos sufrido y es algo que termina penalizando», concluyó.

Roberto Aguirre: "Nos faltó presencia ofensiva"

El técnico del Real Oviedo Vetusta, Roberto Aguirre, analizó el empate ante el CD Numancia: «No fue un partido incómodo para nosotros, lo tuvimos bastante controlado con balón. El problema es que no fuimos capaces de transformar esa posesión en situaciones claras en tres cuartos o en área rival». En ese sentido, subrayó la dificultad de generar peligro pese a dominar el juego: «Nos faltó presencia ofensiva, generar más en el área rival». El técnico local explicó que su equipo logró superar la presión inicial del rival, pero se encontró con un entramado defensivo muy sólido: «Éramos capaces de salir bien con balón cuando nos presionaban y plantarnos en campo rival, pero ahí se juntaban muy bien, no nos dejaban espacios y nos costó encontrar soluciones». Aguirre detalló que buscaron progresar por dentro para abrir el juego hacia las bandas, sin éxito: «Intentábamos filtrar para habilitar a Adri y Martín por fuera, pero nos costó convertir esas llegadas en ocasiones claras».

En su valoración del rival, el entrenador destacó el orden defensivo del conjunto soriano: «El Numancia venía con la necesidad de sumar para engancharse al playoff y creo que hicieron un buen trabajo defensivo. Estuvieron bien en ese bloque medio-bajo, impidiendo que encontrásemos espacios y generásemos ocasiones», finalizó el míster de un filial carbayón que tiene asegurada la segunda posición.