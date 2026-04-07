La promoción del Numancia pasa por ganar el domingo al Ávila

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Las aspiraciones del C.D. Numancia de clasificarse para la promoción de ascenso pasan por ganar el domingo desde las 17.00 horas al Real Ávila. Un partido que adquiere tintes de final para los rojillos ya que todo lo que no sea sumar los tres puntos sería un paso casi definitivo en el objetivo de entrar entre los cinco primeros de la clasificación. Incluso una derrota complicaría la vida y no quedaría otra que mirar definitivamente hacia abajo en la tabla.

Para encontrar la última victoria del Numancia hay que remontarse al pasado 1 de marzo cuando se ganaba en Los Pajaritos al Burgos B por 2-0. Desde entonces han desfilado por el municipal soriano el Atlético Astorga y la Sarriana con un balance de una derrota y un empate.

Ante el Real Ávila es el momento de volver a ganar en Los Pajaritos, un escenario del que en la presente temporada se están escapando demasiados puntos. El Numancia ha ganado ocho partidos en casa, ha empatado dos y ha perdido 5. De los 45 puntos que se han disputado en Soria se han sumado 26, lo que supone un 57,7% de los puntos ante sus aficionados. Un porcentaje que no es el esperado para un equipo que arrancaba la temporada con el único objetivo de ser primero y así lograr el ascenso directo a Primera Federación.

Deportivo Fabril, Gimnástica Segoviana, Ourense y Salamanca presentan mejores cifras como locales que los numantinos. Al Real Ávila es obligatorio ganar para alcanzar los 46 puntos y dejar al rival de este fin de semana con únicamente uno de ventaja.

El Numancia también estará pendiente de otros escenarios en los que el resto de candidatos al play off están involucrados. Así, la Gimnástica Segoviana que es tercera con 48 puntos recibe el domingo al Salamanca en un duelo entre rivales directos ya que los charros son séptimos con 44 puntos. El Ourense, cuarto en la tabla con 48 puntos, tiene un desplazamiento complicado al campo del líder Deportivo Fabril. El Coruxo, por su parte, visita al Burgos B desde la sexta plaza con 45 puntos.

La primera premisa es que el Numancia doblegue a un Real Ávila que a domicilio ha sumado un puntos más que como local. Los abulenses pasan por ser el tercer mejor visitante del grupo con 24 puntos en 15 desplazamientos. Sólo el Oviedo Vetusta con 29 puntos y el Deportivo Fabril con 28 mejoran los números del Ávila.

Es un Ávila que durante la temporada está trazando dientes de sierra y que en su día le constaron la destitución de Marc García como entrenador. Aitor Martínez tomó el relevo en el Adolfo Suárez y la irregularidad no se ha corregido. Un conjunto encarnado que llegará a Los Pajaritos después de perder en casa ante el Langreo por 1-2 y así poner fin a una racha de tres victorias seguidas contra Oviedo Vetusta, Marino de Luanco y Sámano. El balance del nuevo míster es de cinco triunfos, tres derrotas y un empate.