El Numancia facilita 150 entradas para la afición del Real Ávila

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Real Ávila ha adquirido 150 entradas para el partido del domingo ante el C.D. Numancia en Los Pajaritos. Son localidades con precios reducidos para sus aficionados ya que son subvencionadas por el club abulense. El objetivo es que el equipo encarnado esté arropado en Soria ante el que consideran un partido vital para conseguir la promoción de ascenso.

Para abonados adultos, el precio de la entrada es de 5 euros ya que la subvención del Real Ávila es de 10 euros. Los socios infantiles, hasta 14 años, la localidad será gratis ya que el club subvenciona con ocho euros. Para los no abonados se pondrán a la venta 50 entradas y el precio será de 15 para los adultos y ocho para los infantiles.

El club abulense pone a disposición de sus aficionados un autobús para acompañar al equipo en Los Pajaritos