El Real Ávila visitará Los Pajaritos sin solucionar la irregularidad de sus resultados

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Real Ávila está pecando de irregularidad en una temporada en la que está siendo capaz de lo mejor y de lo peor en un abrir y cerrar de ojos. Visitará Los Pajaritos el domingo después de decepcionar a sus aficionados al perder ante el Langreo por 1-2 y así poner fin a una racha positiva de tres victorias seguidas. El cambio en el banquillo con la llegada Aitor Martínez en sustitución de Marc García no ha acabado de solucionar los males de un equipo que marca la frontera del play off de ascenso con 47 puntos, cuatro más que los que suma el C.D. Numancia.

Los dientes de sierra supusieron la destitución a principios de febrero de Marc García como entrenador del Real Ávila. La apuesta fue por Aitor Martínez y sus primeros partidos como míster del conjunto de La Albuera se saldaron con sendas derrotas. Dos traspiés muy amargos ya que los abulesenses eran goleados 7-2 ante un Valladolid Promesas que lucha por salvar la categoría. El desaguisado no se solucionaba una semana después al perder 1-2 ante el Salamanca en La Albuera.

Aitor Martínez comenzaba con mal pie en el banquillo abulense, aunque las dos victorias seguidas contra Burgos B y Coruxo calmaron las aguas en la capital del acueducto. Empate ante la Sarriana para encadenar tres triunfos frente a Oviedo Vetusta, Marino de Luanco y Sámano.

El Real Ávila encarrilaba su clasificación para la promoción de ascenso, aunque el 1-2 de la pasada jornada contra el Langreo era una oportunidad perdida. Un jarro de agua fría para un equipo que sólo tiene dos puntos de renta sobre el Coruxo, que es el sexto clasificado y su más inmediato perseguido en la clasificación.

Este Ávila es el tercer mejor visitante de este Grupo 1 de Segunda Federación con un total de 24 puntos sumados en 15 desplazamientos. Sólo el Oviedo Vetusta con 29 puntos y el Deportivo Fabril con 28 presentan mejores cifras como visitantes. Llama la atención que el Ávila sume un punto a domicilio que en La Albuera.

Los números de los abulenses fuera son de siete victorias, tres empates y cinco derrotas. El balance de goles a favor y en contra es de 22 tantos anotados a domicilio y 19 encajados.