El colegiado vasco Alex Rivas dirigirá el choque de este domingo en Los Pajaritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El colegiado vasco, Álex Rivas, será el encargado de dirigir el encuentro de este domingo en Los Pajaritos entre el C.D. Numancia y el Real Ávila. El trencilla, que cumple su segunda temporada en la categoría, ya visitó el curso pasado el municipal soriano.

Según dio a conocer la Real Federación Española de Fútbol, el trencilla designado para el choque ante los abulenses es Álex Rivas (Irún, 14-05-1997), quien estará auxiliado en las bandas por Rubén Cachón y Josué Villaquirán. El colegiado cumple su segunda temporada en Segunda Federación y este será su décimo segundo encuentro en la categoría de esta temporada, el tercero en el Grupo 1. La del domingo no será la primera vez que esté en Los Pajaritos toda vez que el curso pasado, en la jornada siete, y dirigió el Numancia-Langreo que terminó con empate a un gol y en el que expulsó a Óscar de Frutos en el 87.

De los 16 encuentros que ha dirigido esta temporada entre Segunda RFEF y División de Honor Juvenil, solo cuatro terminaron en triunfo local mientras que siete fueron empates y las otras cinco victorias visitantes. En la presente temporada acumula una media de algo más de seis amonestaciones por encuentro.

En una entrevista concedida a El Diario Vasco, Alex Rivas señala que empezó a arbitrar con 16 años en categoría infantil. Reconoce que hace tres años no se hubiera creído estar dirigiendo en Segunda Federación. Igualmente señala que por obligación ve todo los partidos que dirige, una visualización que supone una buena forma de corregir errores. En este sentido, relata igualmente que ha hecho coraza cuando en un bar oye insultos a los árbitros, una situación que se produce porque el que no ha arbitrado "no sabe lo difícil que es". En esa misma entrevista reconoce sentir satisfacción cuando, al final de un partido, un jugador le felicita por un buen arbitraje.