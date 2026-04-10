Aitor Martínez: "El Numancia hace los partidos largos, que pasen pocas cosas"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del Real Ávila, Aitor Martínez, ha analizado en rueda de prensa el encuentro de este domingo en Los Pajaritos, un choque en el que su equipo aspira a mantener la posición de zona de play off.

El preparador del equipo abulense indicó que, cuando les quedan dos sesiones de entrenamiento, no piensan más allá del partido de Soria un choque para el que han corregido los errores cometidos el pasado fin de semana ante el Langreo por lo que llegan a Los Pajaritos "con total convencimiento". El técnico explica que su equipo quiere volver a tener las sensaciones de semanas anteriores, "sobre todo en el aspecto ofensivo", una situación que no se dio ante el Langreo donde "propusimos menos", una línea que se quiere corregir. "La sensación que tenemos es positiva pero sin euforia. El otro día no hicimos nuestro mejor partido pero sí seguimos la línea que traíamos podemos dar una alegría, con humildad sabiendo que dependemos de nosotros mismos, con humildad y ambición", ha recalcado.

Entrando a valorar al grupo que maneja Ángel Rodríguez, el preparador de los abulenses ha considerado que los rojillos, a priori, "no pasan por su mejor momento a nivel de resultados", si bien ha indicado que tiene una plantilla con muy buenos jugadores y es un rival "peligroso". "También tienen la necesidad de que quedan pocos puntos y puede ser su última bala para engancharse a los puestos de arriba", ha añadido.

Continuando sobre el C.D. Numancia, Aitor Martínez ha apuntado que no será el de Los Pajaritos un partido fácil indicando que los sorianos "pierden poco el orden y se exponen poco", indicando que "hacen los partidos largos", tratando de que "pasen pocas cosas". "Es otro perfil de equipo y vamos a tratar de ser nosotros mismos", ha indicado el preparador del conjunto amurallado que, igualmente, ha apuntado que, dado que el Numancia tenga quizás la última oportunidad de colarse en zona de promoción, tenga que exponerse más para lograr los tres puntos, una situación que intentarán aprovechar. "Quizás sea su última oportunidad de engancharse a ese objetivo de estar arriba. El fútbol es caprichoso y la plantilla o el presupuesto no garantizan ser primero o segundo", ha significado.

Según ha informado el Real Ávila, ha recibido 150 entradas para sus aficionados de cara al choque y, a esos seguidores, hay que añadir la iniciativa del club soriano invitando a escolares a ir al partido. Al respecto, Aitor Martínez se he congratulado de pueda haber un buen ambiente en Los Pajaritos indicando que "seguro que nuestra afición nos va a ayudar y seguro que habrá un gran ambiente de público".