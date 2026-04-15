Los ex numantinos Palacios, Ribeiro y Alayeto triunfan con sus goles en Primera y Segunda Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Mientras el C.D. Numancia afronta la recta final de la temporada con el objetivo de clasificarse para disputar la promoción de ascenso, tres ex numantinos como César Palacios, Alain Ribeiro e Íñigo Alayeto están triunfando con sus goles en Primera y Segunda Federación. Un trío que pasa por ser la referencia ofensiva de sus respectivos equipos. Real Madrid Castilla, Pontevedra y Tudelano se están alimentando de sus goles en su reto de jugar el play off de ascenso.

De los tres ex rojillos, el que más goles lleva es Íñigo Alayeto en el Tudelano de Segunda Federación con un total de 19 dianas para ser el segundo máximo realizador de los cinco grupos, sólo superado por el delantero Joaquín, del Barça Atlétic, con 20 goles.

Alayeto, que llegaba al Numancia en el mercado de invierno de 2024 para vestir la camiseta rojilla hasta final de esa temporada, es el sustento del Tudelano en ataque con esos 19 goles -nueve marcados desde el punto de penalti-. Y es que en el conjunto navarro los otros goleadores que son Guille Alonso y Bouquettaya con sólo cuatro tantos. Alayeto está teniendo unas cifras goleadoras mejores que nunca y desde luego en los meses en los que estuvo en Soria no destacó por su capacidad anotadora. El extremo todavía es recordado por la acción del último partido en Yecla cuando su disparo pudo dar el ascenso al Numancia a Primera Federación.

Alayeto es el pichichi del Tudelano con 19 goles-CD Tudelano

El Tudelano de Alayeto es cuarto clasificado en el Grupo 2 de Segunda Federación en el que el Real Unión ya ha logrado el ascenso directo. El equipo de Tudela tiene casi asegurada la promoción con sus 53 puntos al tener un colchón de siete sobre el Ebro, que es el sexto clasificado. El Tudelano incluso opta a ser segundo ya que tiene al Alavés B a sólo dos puntos de distancia.

De los tres ex numantinos, sin lugar a dudas el que más nombre tiene es César Palacios al haber debutado con el Real Madrid tanto en Primera División como en la Liga de Campeones. Canterano del Numancia que a los 15 años fue fichado por la cantera madridista para ser en la actualidad la referencia ofensiva del Castilla. Palacios suma 13 goles para ser el cuarto máximo anotador de la Primera Federación y en las filas castillistas el segundo realizando es Loren Zúñiga con seis tantos.

El Castilla de César Palacios es el tercer clasificado en el Grupo 1 de Primera Federación con 50 puntos, con dos de margen sobre el Barakaldo que es sexto y el primer equipo que se quedaría sin meterse en la Promoción.

César Palacios en un partido con el Real Madrid Castilla.Real Madrid

En este Grupo 1 de Primera Federación el Pontevedra de Alain Ribeiro es cuarto en la tabla con 49 puntos, uno de colchón sobre el Barakaldo. Ribeiro, que defendió la elástica del Numancia durante dos campañas (2023-2025), fichaba por la escuadra gallega durante el verano pasado y su rendimiento está fuera de toda duda con nada menos que nueve goles con los de Pasarón. El futbolista vasco anotaba el pasado fin de semana un 'hat-trick' en la victoria por 3-1 del Pontevedra ante la Ponferradina.