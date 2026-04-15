Juancho marca las diferencias desde la posición de mediapunta

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Juancho marca las diferencias en el ataque del C.D. Numancia y actuando como mediapunta o segundo delantero, como lo hizo el pasado domingo ante el Real Ávila, lidera la ofensiva de un equipo rojillo que necesita la mejor versión del colombiano en esta recta final de Liga para alcanzar el play off de ascenso. El dato más preocupante es que Juancho está apercibido con cuatro tarjetas amarillas y si viera una más tendría que cumplir un encuentro de sanción.

El atacante colombiano ha venido jugando en la banda durante gran parte de la temporada, aunque tal vez es en la demarcación de mediapunta, por detrás del delantero Jony, donde su rendimiento tenga una mayor repercusión en el once de Ángel Rodríguez. Juancho también ha actuado en momentos puntuales como falso delantero, pero es en la mediapunta donde más incidencia puede tener en el juego ofensivo de los sorianos. Ante el Real Ávila dio un auténtico recital de movimientos y de pases que deben tener continuidad en las tres jornadas de Liga que restan.

Juancho es uno de los fijos en las alineaciones de Ángel Rodríguez y en las 31 jornadas disputadas sólo se ha perdido cuatro partidos, concretamente ante Sarriana, Bergantiños, Segoviana y Lealtad. 27 encuentros jugados en Liga en los que casi siempre ha sido titular formando en el costado izquierdo del ataque rojillo.

Con la ausencia de Jony en las anteriores jornadas por lesión y la sequía goleadora de Dani García, el colombiano llegó a actuar como falso delantero. El regreso de Jony al once llevaba a Juancho a la mediapunta de un Numancia que ante el Real Ávila variaba de dibujo táctico. Ángel Rodríguez apostaba por dos mediocentros como fueron Moustapha y Néstor, con una línea de tres con Álex Gil, Juancho y Héctor Peña por detrás del punta Jony. Juancho fue el líder del ataque y de sus botas salieron las mejores ocasiones de los sorianos.

Juancho se ha convertido en un futbolista capital para este Numancia y sus números dicen que es el segundo máximo goleador del equipo con cinco tantos, sólo superado por Jony que lleva doce dianas en Liga. Cifras a las que hay que añadir dos asistencias de gol y un tanto más en la Copa del Rey en el compromiso ante el Arenas de Getxo.

Juancho se estrenaba precisamente como goleador rojillo en el torneo del KO ante el conjunto vasco del Arenas en la victoria por 3-0. Su primer gol en Liga no llegaba hasta la jornada once cuando marcaba ante el Coruxo en un encuentro que acabaría perdiendo el Numancia por 1-2. También anotaba en la jornada 13 contra el Langreo en un choque que ganaba el Numancia, así como en los triunfos contra Ourense (0-3) y Burgos B (2-0). Ante el filial burgalés hacía los dos tantos del partido.

El domingo ante el Sámano, Juancho debe seguir marcando diferencias en búsqueda de una victoria que pueda meter al Numancia en las posiciones de play off. Eso sí, el cafetero debe tener cuidado con las tarjetas ya que está apercibido con cuatro amonestaciones y una más le privaría de jugar en la penúltima jornada de esta fase regular en el Nuevo Ganzábal ante el Unión Popular de Langreo.