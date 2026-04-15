Fútbol
El Numancia organiza jornadas de captación para sus categorías inferiores
Se llevarán a cabo en la Ciudad Deportiva del 4 al 29 de mayo
El C.D. Numancia organizará unas jornadas de captación para sus categorías inferiores durante el mes de mayo. Según ha informado la entidad rojilla, dichas captaciones, a realizar entre el día 4 y el 29 en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio, serán para equipos masculinos y femeninos y ofrece unos teléfonos de contacto en los que se puede solicitar más información.
El pasado domingo, en el descanso del encuentro ante el Real Ávila, alrededor de 400 jóvenes talentos del equipo rojillo desfilaron sobre el verde de Los Pajaritos recibiendo el reconocimiento de los más de 4.000 aficionados que asistieron al estadio.
CD Numancia
Juancho marca las diferencias desde la posición de mediapunta
Félix Tello