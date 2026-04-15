El Numancia organiza jornadas de captación para sus categorías inferiores

Canteranos del Numancia sobre el césped de Los Pajaritos en el descanso del encuentro ante el Real Ávila del pasado domingo. MARIO TEJEDOR

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El C.D. Numancia organizará unas jornadas de captación para sus categorías inferiores durante el mes de mayo. Según ha informado la entidad rojilla, dichas captaciones, a realizar entre el día 4 y el 29 en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio, serán para equipos masculinos y femeninos y ofrece unos teléfonos de contacto en los que se puede solicitar más información.

El pasado domingo, en el descanso del encuentro ante el Real Ávila, alrededor de 400 jóvenes talentos del equipo rojillo desfilaron sobre el verde de Los Pajaritos recibiendo el reconocimiento de los más de 4.000 aficionados que asistieron al estadio.