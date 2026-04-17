Ángel Rodríguez: "Con todos los respetos, pero debemos ganar al Sámano"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Ángel Rodríguez sólo contempla la victoria ante el colista para que el C.D. Numancia se meta este domingo en la zona de promoción de ascenso. El entrenador rojillo no quiere "excusas" y apela a mantener la "intensidad" exhibida ante el Ávila para sumar los tres puntos. "Con todos los respetos, pero debemos ganar al Sámano". Declaración de intenciones en la previa de un partido vital para los intereses numantinos de colarse entre los cinco primeros clasificados.

El Numancia demostró ante el Ávila que quiere clasificarse para el play off de ascenso y a la actitud exhibida en la pasada jornada le debe dar continuidad este domingo. "No podemos bajar la intensidad", aseguraba Ángel Rodríguez en su comparecencia de prensa en Los Pajaritos. El míster, que recordaba las buenas sensaciones ofrecidas ante los abulenses, daba una gran importancia al triunfo porque "nos da moral para lo que resta de temporada".

Ahora, el obstáculo es un Sámano que desde hace un par de semanas está descendido a Tercera y que a priori se presenta como el rival propicio para que el Numancia por fin vuelva a encadenar dos victorias seguidas. "El Sámano nos merece todos los respetos, pero debemos ganarle si somos capaces de afrontar el encuentro cómo se debe. No tenemos excusas porque está en nuestra mano meternos en promoción", afirmaba Ángel Rodríguez.

El leonés insistía en la intensidad que tiene que poner el Numancia en Castro Urdiales e indicaba que "en el partido se debe notar la necesidad imperiosa de tener que ganar". Un Numancia que se juega la vida y un Sámano que "tendrá su orgullo después de los últimos resultados que ha encajado". Ángel continuaba refiriéndose al conjunto cántabro y no se fía de sus números negativos porque "saldrá a ponernos las cosas muy difíciles". Eso sí, el preparador rojillo no tiene dudas de que su equipo debe salir más enchufado "para mostrar que tenemos más necesidad que ellos".

Rodríguez reconocía que el nivel de su plantilla ha crecido en las últimas semanas y ello hace que sus onces y convocatorias sean "más complicadas" de elaborar. Respecto al once, a pesar de que recupera a los sancionados Cristian Delgado y Buyla, todo indica que habrá continuidad. En la alineación seguirán dos efectivos importantes la pasada jornada como son Juancho y Carlos Gutiérrez. "Necesitamos jugadores que asuman el liderazgo". Sobre Juancho reconocía que marca diferencias y respecto a Carlos Gutiérrez señalaba que "es un líder y siempre está empujando en el vestuario".

El míster se centraba en la importancia de la victoria de la pasada jornada para sus jugadores y destacaba que "el vestuario está más liberado, que no relajado. La victoria ante el Ávila ha supuesto quitarse la mochila que llevaban encima".

Escardó, única baja

Cristian Delgado y Buyla volverán a la lista de convocados después de cumplir un partido de sanción contra el Ávila y de esta forma la única baja que tiene el Numancia para visitar al Sámano es la de Álex Escardó debido a una rotura de fibras en el gemelo que se producía en el partido de hace tres jornadas ante la Sarriana.