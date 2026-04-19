El Numancia por fin vuelve a la promoción de ascenso tras golear al Sámano (0-3)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia vence a los demonios que le han estado persiguiendo durante las últimas jornadas y tras golear al Sámano por fin regresa a las posiciones de promoción de ascenso. Una victoria para volver a ganar fuera de casa después de más de cuatro meses y para encadenar de nuevo dos triunfos seguidos. El Numancia fue muy superior al colista y ya en la primera parte dejó encarrilado el choque con los goles de Juancho y Héctor Peña para tener un segundo periodo plácido sobre el césped artificial de El Vallegón.

Cuando algo funciona no tiene sentido cambiar y eso es precisamente lo que debió pensar Ángel Rodríguez a la hora de confeccionar un once que no ofreció variaciones con respecto al de la jornada pasada ante el Real Ávila. Así, Iván Martínez ocupaba la portería, con una defensa de cuatro integrada por Alain García, Carlos Gutiérrez, Oliveira y Fermín; Moustapha y Néstor formaban en el doble pivote para guardar la espalda a una linea de tres en la que continuaban Álex Gil, Juancho y Héctor Peña. Jony seguía n el vértice del ataque numantino.

El Numancia dejó encarrilada la victoria en la primera parte gracias a los goles de Juancho y Héctor Peña ante un Sámano sin argumentos y que siempre estuvo a merced de los sorianos. Desde el primer minuto, el Numancia fue a por el partido para crear muchos problemas a los locales por la dos bandas. Avisaba Juancho con un disparo fuera en los primeros compases en lo que iba a ser la antesala del primer tanto materializado por el atacante colombiano. Gran acción de Álex Gil por la banda izquierda y su disparo era rechazado por el portero Hodei para que Juancho fusilase desde la frontal la portería local. No se había cumplido el minuto 10 y todo se ponía de cara para el Numancia.

El Sámano intentó estirarse, aunque con más corazón que cabeza y sus opciones llegana en balones largos y en el juego aéreo, aunque la realidad es que la zaga rojilla no sufría. Iván Martínez era un espectador más y sólo al filo de la media hora tuvo que intervenir para atajar con seguridad un disparo lejano de los cántabros. En la jugada siguiente el meta Hodei salvaba el 0-2 al negarle a Moustapha el gol tras una buena volea del senegalés.

El Numancia controlaba el encuentro a placer y sólo le faltaba tener más tranqulilidad en el marcador con otro gol que prácticamente finiquitase el choque. Dicho y hecho ya que Héctor Peña se fabricaba el 0-2 con una gran acción por la banda derecha y una definición de muchos kilates para poner tierra de pòr medio. Héctor Peña se iba de su para y con un gran giolpeo ajustaba el esférico en el palo derecho haciendo estéril la estirada del arquero local. Golazo para cerrar la primera parte y tal vez el partido.

Cualquier intento de rebelión del Sámano lo sofocaba el Numancia con el 0-3 al transformar Jony un penalti cometido por Veiga sobre Juancho. Jony volvía a marcar para acabar con su sequía anotadora y poner la puntilla al encuentro. El Numancia pudo incrementar su ventaja, aunque era el momento de pensar en la próxima jornada y en la visita al campo del Langreo. Tres puntos para continuar en promoción de ascenso a la espera de la última jornada en Los Pajaritos ante el Marino de Luanco.