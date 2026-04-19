El Numancia visita al descendido Sámano con la obligación de ganar para seguir con vida en la lucha por la promoción

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia necesita sumar de tres en tres y esta tarde en el campo del ya descendido Sámano tiene una oportunidad de oro para, después de cuatro meses, poner fin a su mala racha sin conseguir la victoria como visitante. Ahora o nunca para un conjunto rojillo que está obligado a ganar para continuar en la lucha por la promoción de ascenso. Si el Numancia no logra el triunfo en el feudo del colista tal vez no tiene capacidad para pelear por el salto de categoría.

Y es que el viaje al terreno de juego del Sámano es de esos en los que un equipo que quiere hacer cosas importantes no puede fallar. Este es el caso del Numancia que si quiere meterse entre los cinco primeros no puede tropezar en el escenario de un equipo que ya está pensando en la próxima temporada en Tercera Federación. No ganar al Sámano sería un revés importante cuando sólo restarían dos jornadas para la finalización de la Liga regular.

Este Sámano es de lejos el peor equipo del Grupo 1 y desde hace ya unas semanas certificaba su descenso. Los cántabros sólo han ganado tres encuentros en el presente curso -las tres victorias las lograba en casa- y fuera de casa apenas han sumado cuatro puntos, uno de ellos en Los Pajaritos en la primera vuelta.

Mejor oportunidad imposible para un Numancia que de una vez por todas quiere acabar con su mala racha de resultados como visitante. La última salida se saldó con otro pobre empate en el feudo del Oviedo Vetusta y desde el pasado 7 de diciembre no gana fuera. Ya ha llovido desde entonces para un Numancia ha dejado escapar muchas ocasiones de estar con los mejores en la clasificación.

Después de la victoria de la jornada anterior en la que el Real Ávila hincó la rodilla en Los Pajaritos, el conjunto entrenado por Ángel Rodríguez tiene una oportunidad pintiparada para enlazar dos triunfos seguidos e intentar pisar promoción de ascenso. La continuidad de las victorias es una situación que casi tienen olvidada. Y es que en este 2026 al Numancia le ha costado mucho ganar y sus triunfos se pueden contar con los dedos de una mano.