Ángel Rodríguez: «Salimos con intensidad, el 0-1 liberó al equipo»

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Satisfacción en la expedición del C.D. Numancia después de golear al Sámano y un Ángel Rodríguez que destacaba la actitud de su equipo para no pasar apuros en un choque era vital para las aspiraciones de entrar en el play off de ascenso a Primera Federación. El entrenador puso en valor la puesta en escena de los rojillos al afirmar que «salimos con intensidad en un partido en el que había que sumar de tres». El míster ya piensa en el compromiso de la próxima semana con la visita de los sorianos al Nuevo Ganzábal para verse las caras contra el Unión Popular de Langreo.

El arranque de choque fue decisivo para la tranquilidad del Numancia, tal y como reconocía el técnico de los sorianos: «El 0-1 temprano nos liberó mucho y así fue más fácil». Y es que a los nueve minutos Juancho abría el marcador para allanar el camino a un Numancia necesitado de ganar en la primera de sus finales por entrar entre los cinco primeros en la clasificación.

Ángel Rodríguez continuaba analizando el partido e insistía en los primeros minutos en los que «salimos mentalizados y haciendo las cosas bien. Hacer el 0-2 era importante porque en este tipo de partidos te marcan un gol y todo se complica». El Numancia ponía tierra de por medio pasada la media hora con el tanto de Héctor Peña que dejaba la tarde encarrilada para la escuadra soriana.

El leonés daba gran importancia a los tres goles marcados y al hecho de que llevaran la firma de tres de sus delanteros. «Que marquen los de arriba es fundamental. Los partidos se deciden por goles y tener a los delantero enchufados es muy bueno para cualquier equipo. Es importante que Juancho, Héctor Peña y Jony hayan visto portería».

Ángel Rodríguez no se olvidaba de la afición, que en buen número respaldó a los suyos en las instalaciones de El Vallegón. «Para los futbolistas es muy importante sentirse arropados por su gente».

Una victoria para disfrutar durante unas horas para pensar en el próximo compromiso de los sorianos. «El campo del Langreo es más complicado que este. Visitaremos a un rival necesitado de puntos para salvarse y que está haciendo una buena segunda vuelta», comentaba Ángel Rodríguez, que en su día fue entrenador de los asturianos.