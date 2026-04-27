Estas son las combinaciones del Numancia para jugar la promoción de ascenso

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se jugará su presencia en el play off por el título en la última jornada de fase regular. Lo hará en Los Pajaritos, ante una afición rojilla que ya ha empezado a retirar las entradas para abonados que regalan desde Mariano Vicén y ante un Marino de Luanco que el pasado domingo certificaba su presencia la próxima temporada en Segunda Federación. Los rojillos disputarán la fase de ascenso si gana al Marino pero, empatando o perdiendo, tendría sus opciones en función de otros resultados de la jornada en otro día para estar pendientes de lo pueda ocurrir en otros campos.

El equipo de Ángel Rodríguez no estará pendiente de otros campos si gana al Marino de Luanco. Si gana es equipo de play off. Y esta es la mejor noticia de todas para el cuadro rojillo, depende de sí mismo para mantenerse entre los cinco primeros e, incluso, acabar en la cuarta posición en función de otros resultados como por ejemplo lo que ocurra en O Vao entre el Coruxo y la Gimnástica Segoviana. El grupo de Sergio Sánchez, técnico del Marino, llegará a Soria sin jugarse nada toda vez que el pasado domingo escapó del descenso y en caso de caer a play out estaría exento por ser el equipo con más puntuación en ese puesto de los cinco equipos de los grupos de Segunda Federación. En el grupo cuatro los enfrentamientos directo de la última jornada hacen imposible que un equipo iguale esos 45 puntos.

La presencia en play off de ascenso del equipo pasa por ganar al Marino pero también podría darse en caso de empate o derrota, una opción que no pasa por la cabeza de la escuadra rojilla. Es mejor no estar pendientes de terceros. En cualquier caso, los de Ángel Rodríguez tienen ganado el gol average con Gimnástica Segoviana, Real Ávila y Salamanca y perdido con el Coruxo.

En caso de empate, el Numancia se clasificaría para la promoción si la Segoviana pierde en Vigo y el Real Ávila empata o pierde. En esta combinación, siempre y cuando empatara el equipo abulense, podría darse un triple empate a 51 puntos con Segoviana y Real Ávila. En esta situación el Numancia sería uno de los equipos que entraría el play off al tener ocho puntos sumados en los enfrentamientos directos con ambos equipos frente a los cuatro que sumarían Segoviana y Real Ávila.

Los rojillos también podrían clasificarse para play off en caso de derrota siempre y cuando el Real Ávila y el Coruxo perdieran sus respectivos partidos. Si perdiera y el Real Ávila puntuara o ganara, o el Coruxo Ganara, los de Ángel Rodríguez se quedarían fuera del play off. Como se ha explicado antes, los rojillos le tienen ganado el gol average a Gimnástica, Real Ávila y Salamanca y periodo con el Coruxo. En caso de derrota, y rizando el rizo con los resultados, se podrían dar triples y cuádruples empates en la que la situación no siempre beneficiaría a los rojillos. De esta manera, podría darse un triple empate a 50 puntos con Coruxo y Real Ávila, un escenario en el que el beneficiado sería el equipo gallego ya que, a igualdad de puntos entre ellos, tendría mejor diferencia de goles. Existen otras posibilidades del empates a puntos que incluiría a un UDS Salamanca que no tendría ninguna opción. De esta manera, podría darse un triple empate a 50 puntos con Real Ávila y el equipo charro, una situación que beneficiaría a los rojillos al sumar el doble de puntos que los rivales. Igualmente podría darse igualmente un cuádruple empate a 50 puntos con Real Ávila, Coruxo y Salamanca, una posibilidad en la que el Numancia tendría el mejor bagaje de puntos conseguidos.

No hay mejor cábala que aquella que no tiene lugar. Para ello el Numancia debe ganar el domingo al Marino de Luanco. La plantilla que dirige Ángel Rodríguez entrenó este lunes y tiene este martes jornada de descanso. Será a partir del miércoles cuando focalice su atención en el compromiso del domingo. En el partido ante el Langreo, el técnico rojillo sustituyó a Carlos Gutiérrez y Néstor Lucas por sendas sobrecargas musculares por lo que, salvo contratiempo, podrían estar disponibles para el encuentro.