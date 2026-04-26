Fútbol / Segunda Federación
El Numancia regala dos entradas a cada abonado para el partido ante el Marino
La promoción arranca este lunes a las 09.00 horas en las oficinas de Mariano Vicén y hasta el jueves 30 de abril a las 19.30 horas
El C. D. Numancia aspira a conseguir un gran ambiente en el último partido de liga en Los Pajaritos y por ello ha decidido regalar dos entradas a sus abonados hasta agotar existencias, con la única excepción del Palco VIP. Es la primera vez que el club rojillo desarrolla esta iniciativa en el presente curso.
Esta promoción será valida desde mañana lunes a las 09.00 horas en las oficinas del C. D. Numancia y hasta el jueves 30 de abril a las 19.30 horas. Los horarios para adquirir las entradas serán comerciales, de 09.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas.
CD Numancia
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Los abonados también podrán hacerlo online desde mañana lunes a las 09.00 horas a través de la página web del Club https://cdnumancia.compralaentrada.com/eventos/ hasta el comienzo del encuentro Numancia-Marino Luanco, previsto para el domingo 3 de mayo a las 12.00 horas, siempre y cuando queden localidades disponibles.