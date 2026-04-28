Los abonados del Numancia siguen recogiendo sus entradas para la final del domingo ante el Marino

El empuje de Los Pajaritos será clave para que el Numancia logre el domingo meterse en el play offMario Tejedor

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los abonados del C.D. Numancia siguen recogiendo sus dos entradas para la final de este domingo ante el Marino de Luanco en la que el equipo rojillo se juega la clasificación para la promoción de ascenso a Primera Federación. Ya queda menos de 1.500 localidades por retirar para completar el aforo del municipal soriano de un total de 8.311 butacas.

Desde el club numantino se quiere lograr un gran ambiente en Los Pajaritos para llevar en volandas al equipo de Ángel Rodríguez en la deseada victoria ante el Marino de Luanco. Tres puntos que harían que los rojillos no tengan que depender de nadie para alcanzar el play off de ascenso. Por ello, el club decidía, por primera vez en lo que va de temporada, regalar dos entradas a sus abonados hasta agotar existencias, con la única excepción del Palco VIP.

Esta promoción será valida hasta el jueves 30 de abril a las 19.30 horas. Los horarios para adquirir las entradas serán comerciales, de 09.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Los abonados también podrán hacerlo online a través de la página web del Club https://cdnumancia.compralaentrada.com/eventos/ hasta el comienzo del encuentro Numancia-Marino Luanco, previsto para el domingo 3 de mayo a las 12.00 horas, siempre y cuando queden localidades disponibles.