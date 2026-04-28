El Numancia inclusivo participa este viernes en el III Torneo Valores de Logroño

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El equipo de fútbol inclusivo del C.D. Numancia participará este viernes día 1 de mayo en el III Torneo Valores que se celebra en las instalaciones de Pradoviejo de Logroño. La cita congregará a más de 200 jugadores con capacidades diversas en la que el objetivo es la inclusión.

El torneo, que arranca a las 10.00 horas, está dividido en dos grupos que disputan una primera fase. Los rojillos están incluidos en el Grupo A con equipos inclusivos de primeras espadas del fútbol nacional como Athletic, S.D. Eíbar o Racing Club, además del UD Logroñés. Deportivo Alavés, Osasuna o Real Zaragoza son otros equipos participantes.

Cartel del torneo inclusivo en el que participa el C.D. Numancia.HDS

Desde las 10.00 horas del viernes, los campos 1 y 2 de la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo acogerán de manera simultánea dos partidos cada 20 minutos durante toda la mañana. La entrega de trofeos está prevista para las 14.15 horas y una vez finalizaba la misma, a las 15.00 horas, hay programada una comida popular para todas las expediciones deportivas en el Polideportivo Titín III, anexo a las instalaciones de Pradoviejo.

El equipo inclusivo del C.D. Numancia participará igualmente en el V Torneo + QUE GOLES que organiza la Real Federación de Castilla y León de Fútbol y la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León. Una cita a nivel regional que a 400 participantes de 20 equipos. Los sorianos participan en la fase que se celebra en Valladolid el próximo 23 de mayo junto a los equipos inclusivos de C.D. Arces, A.D. Sur, Real Valladolid y Zamora C.F.