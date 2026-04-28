Fútbol Inclusivo
El Numancia inclusivo participa este viernes en el III Torneo Valores de Logroño
En la cita participan más de 200 jugadores de diversos equipos en el que el objetivo es fomentar la inclusión
El equipo de fútbol inclusivo del C.D. Numancia participará este viernes día 1 de mayo en el III Torneo Valores que se celebra en las instalaciones de Pradoviejo de Logroño. La cita congregará a más de 200 jugadores con capacidades diversas en la que el objetivo es la inclusión.
El torneo, que arranca a las 10.00 horas, está dividido en dos grupos que disputan una primera fase. Los rojillos están incluidos en el Grupo A con equipos inclusivos de primeras espadas del fútbol nacional como Athletic, S.D. Eíbar o Racing Club, además del UD Logroñés. Deportivo Alavés, Osasuna o Real Zaragoza son otros equipos participantes.
Desde las 10.00 horas del viernes, los campos 1 y 2 de la Ciudad del Fútbol de Pradoviejo acogerán de manera simultánea dos partidos cada 20 minutos durante toda la mañana. La entrega de trofeos está prevista para las 14.15 horas y una vez finalizaba la misma, a las 15.00 horas, hay programada una comida popular para todas las expediciones deportivas en el Polideportivo Titín III, anexo a las instalaciones de Pradoviejo.
CD Numancia
El Numancia participa en el V Torneo +Que goles que en 2026 bate récord de participación
Heraldo-Diario de Soria
El equipo inclusivo del C.D. Numancia participará igualmente en el V Torneo + QUE GOLES que organiza la Real Federación de Castilla y León de Fútbol y la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León. Una cita a nivel regional que a 400 participantes de 20 equipos. Los sorianos participan en la fase que se celebra en Valladolid el próximo 23 de mayo junto a los equipos inclusivos de C.D. Arces, A.D. Sur, Real Valladolid y Zamora C.F.