El Numancia quiere sellar la promoción con una victoria ante el Marino

El Numancia depende de sí mismo en la última jornada ante el Marino tras el empate del pasado domingo en LangreoAREA 11 - NESTOR VEGA

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia quiere comenzar el día del Catapán dando buenas noticias a sus aficionados y para ello quiere ganar el Marino de Luanco y amarrar su clasificación para disputar el play off de ascenso. Un mes de mayo que podría desembocar en el salto a Primera Federación y que supondría la mayor alegría para el numantinismo.

Pero paso a paso porque el primer reto del este Numancia es conseguir la victoria ante el conjunto asturiano para meterse entre los cinco primeros de la clasificación. Los rojillos lo tienen todo a su favor para certificar la promoción, aunque no valen confianzas porque suelen ser más compañeras de viaje cuando se llega a la última jornada de la fase regular. Cero relajación y una grada del campo de Los Pajaritos que debe ser el jugador número doce para guiar a los suyos hacia la consecución de los tres puntos.

El Numancia ha sabido reaccionar a tiempo en las últimas jornadas para no tener que depender de nadie a la hora de conseguir el objetivo. Después de los sinsabores de muchas semanas, el conjunto entrenado por Ángel Rodríguez ganaba en Los Pajaritos al Real Ávila en lo que fue el punto de inflexión para afrontar la recta final del curso. Aquel gol de Carlos Gutiérrez sobre la bocina todavía tiene más importancia con la perspectiva del paso del tiempo. Y es que aquella victoria dio la posibilidad de estar en la lucha por una promoción que parecía una quimera tras desilusiones como las sufridas ante el Lealtad o el Astorga.

El Marino, por su parte, llega a Los Pajaritos con los deberes hechos gracias a los 45 puntos que suma tras vencer con solvencia la pasada semana al colista Sámano. Los asturianos seguirán una campaña más en Segunda Federación y en Los Pajaritos celebrarán en la matinal del domingo su fiesta de la permanencia.

Respecto al once inicial del Numancia ante los de Luanco, los últimos resultados y el rendimiento del equipo aconsejan no hacer cambios. Juancho continuaría en la mediapunta en una línea ofensiva que completarían Héctor Peña, Álex Gil y el goleador Jony.