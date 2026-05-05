Fútbol / Segunda Federación
El Numancia jugará la vuelta ante el Poblense el domingo día 17 a las 12.00 horas
El equipo balear ha confirmado el horario del partido de vuelta de semifinales
La U.D. Poblense ha confirmado que el partido de vuelta de las semifinales del play off de ascenso a Primera Federación que le enfrenta al C.D. Numancia se disputará el próximo domingo 17 de mayo a las 12.00 horas.
El club balear ha confirmado el horario del encuentro a través de sus redes sociales. La U.D. Poblense visitará el municipal de Los Pajaritos este domingo, igualmente a las 12.00 horas, en el encuentro de ida de esta semifinal. En el equipo mallorquín, tercer en en Grupo 3 de la cuarta categoría del fútbol español, milita el ex numantino Dani Nieto.
De cara a ese choque en tierras mallorquinas no se ha dado a conocer aún los precios de las entradas para aquellos aficionados rojillos que, bien viajando desde la Península o bien desde la Peña Numantina de Mallorca, quieran desplazarse a Sa Pobla para animar al equipo que dirige Ángel Rodríguez.