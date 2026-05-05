El Numancia jugará la vuelta ante el Poblense el domingo día 17 a las 12.00 horas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La U.D. Poblense ha confirmado que el partido de vuelta de las semifinales del play off de ascenso a Primera Federación que le enfrenta al C.D. Numancia se disputará el próximo domingo 17 de mayo a las 12.00 horas.

El club balear ha confirmado el horario del encuentro a través de sus redes sociales. La U.D. Poblense visitará el municipal de Los Pajaritos este domingo, igualmente a las 12.00 horas, en el encuentro de ida de esta semifinal. En el equipo mallorquín, tercer en en Grupo 3 de la cuarta categoría del fútbol español, milita el ex numantino Dani Nieto.

De cara a ese choque en tierras mallorquinas no se ha dado a conocer aún los precios de las entradas para aquellos aficionados rojillos que, bien viajando desde la Península o bien desde la Peña Numantina de Mallorca, quieran desplazarse a Sa Pobla para animar al equipo que dirige Ángel Rodríguez.