Dani Nieto: "La presión es del Numancia porque tiene la obligación de ascender"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Dani Nieto regresará el domingo a Los Pajaritos defendiendo los intereses del U.D. Poblense en la semifinal del play off ante el C.D. Numancia en la que será una eliminatoria "especial" por su pasado rojillo y por el hecho de que su familia, mujer e hijo, sean sorianos. El atacante considera al Numancia "favorito" y por ello "la presión la tienen ellos".

Natural de la localidad mallorquina de Palmanova, Dani Nieto lleva temporada y media en el Poblense, equipo con el que el curso pasado logró el ascenso a Segunda Federación y ahora su objetivo es dar el salto a Primera. "Encadenar dos ascensos seguidos sería algo histórico y subir a Primera Federación con un club modesto como el Poblense sería un sueño", comentaba el futbolista.

El balear llegó al Numancia en el mercado de invierno de 2017 para jugar en Segunda División y durante dos temporadas más militó en las filas rojillas. "Claro que guardo un buen recuerdo en el deportivo del Numancia y de Soria", indicaba.

Una buena etapa Soria que en lo personal también marcó la vida de Dani Nieto porque su mujer es soriana y fruto de esta relación nació su hijo Gael que en la actualidad tiene cinco años. "Es el único que va conmigo en la eliminatoria contra el Numancia -señala entre risas-. Él quiere que su padre gane y meta goles". Y es que su mujer y toda su familia política tiene muy claras sus preferencias en el emparejamiento. "Todos van con el Numancia".

A sus 35 años de edad considera que todavía le queda cuerda para rato porque "físicamente me encuentro muy bien". En el Poblense no es titular, aunque desde el banquillo Dani Nieto tiene su rol con la elástica azulgrana. "Se puede decir que tengo el papel de revulsivo", apunta. En sus piernas 20 partidos jugados este curso de los que seis los ha disputado como titular. Un gol ha anotado, que precisamente lo lograba en la última jornada de la fase regular celebrada el pasado domingo ante el Ibiza Pitiusas.

Por su pasado numantino ha visto más de un partido de los rojillos y considera que "son los favoritos, pero les vamos a dar mucha guerra y el papel de tapados creo que nos favorece". El Poblense ve esta promoción como un premio en una temporada que "ya se puede decir que ha sido muy buena porque hay que recordar que somos un recién ascendido".

Mientras en Sa Pobla consideran que ya se han hecho los deberes, en el Numancia "el objetivo tiene que ser ascender sí o sí. Por ello está claro que la presión la tienen ellos", afirma Dani Nieto. El jugador también celebra que el partido de vuelta se juegue en tierras baleares "al estar arropados por nuestra gente. La clasificación de uno u otro equipo se decidirá por detalles ya que los marcadores serán ajustados y es mejor jugar la vuelta en casa". De cara al partido de ida en Los Pajaritos lo tiene claro: "Iremos a Soria a ganar".

Dani Nieto jugó dos temporadas y media en el Numancia con un balance de 42 partidos jugados y tres goles marcados. Entre otros, fue compañero en el vestuario de Los Pajaritos de Carlos Gutiérrez, que el domingo a partir de las 12.00 horas será un rival más en las filas sorianas.