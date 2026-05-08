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Fútbol / Segunda Federación

El aragonés Alberto Fernández dirigirá el Numancia-Poblense del domingo

El trencilla, que ha debutado esta temporada en la categoría, ya dirigió a los rojillos en enero en Los Pajaritos

Álberto Fernández en Los Pajaritos durante su visita de esta temporada.

Álberto Fernández en Los Pajaritos durante su visita de esta temporada.MARIO TEJEDOR

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El colegiado adscrito al Comité Territorial Aragonés, Alberto Fernández, será el encargado de dirigir el choque de ida de semifinales de ascenso a Primera Federación entre el C.D. Numancia y la U.D. Poblense. El trencilla ya sabe lo que es arbitrar en Los Pajaritos esta temporada. 

El colegiado, debutante este curso en Segunda Federación, estará auxiliado en las bandas por Raúl Villacampa y Alberto Lázaro, siendo el cuarto árbitro Jayro Muñoz. Alberto Fernández ha dirigido esta temporada 21 encuentros entre Segunda Federación y División de Honor Juvenil. De ellos, 12 acabaron con victoria local, tres en empate y el resto, seis, en triunfo visitante. La media en esos encuentros fue de cinco cartulinas por partido (100 amarillas y siete rojas).  

En Segunda Federación esta temporada ha dirigido encuentros en el Grupo 1, 2, 3 y 5 siendo en el 2 donde más choques ha dirigido, ninguno de ellos al Poblense. En el Grupo 1 solo dirimió y fue el que tuvo lugar en Los Pajaritos en el mes de enero. En ese compromiso el equipo que dirige Ángel Rodríguez se imponía por 2-1 al Bergantiños con goles de Olivera y Jony. En el transcurso del choque amonestaba a De Frutos con cartulina amarilla. 

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