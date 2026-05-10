Ángel Rodríguez: "Hay que pensar que estamos capacitados para darle la vuelta al resultado"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D.Numancia, Ángel Rodríguez, ha considerado que el Poblense no fue merecedor de la victoria en Los Pajaritos y ha añadido que dentro de siete días hay una revancha en Mallorca considerando que lo importante es que su equipo sea consciente de que está "capacitado para darle la vuelta a este resultado".

A la finalización del compromiso ante el Poblense, el preparador numantino consideraba que su equipo había hecho una primera parte "bastante buena", donde ha tenido la posibilidad de ponerse "por delante", con una segunda parte "con poco ritmo, con muchos parones y ellos han llevado el partido donde han querido". "Se han encontrado con una acción a balón parado en la que nos han hecho gol y no ha pasado mucho más. Nos ha costado mucho más en la segunda parte, hemos estado más espesos", ha añadido para admitir que la afición estuvo de "10".

El único tanto del encuentro llegó en una acción a balón parado, unas situaciones que Ángel Rodríguez asegura que trabajan mucho tanto en ataque como en defensa añadiendo que a otros rivales "el balón parado les les ha dado un premio mayúsculo" una situación similar la vivida hoy donde "creo que a pesar de que hayan hayan se hayan llevado se hayan llevado la victoria, entiendo que no han sido merecedores de la misma".

El Numancia deberá marcar dos goles en Sa Pobla y no encajar si quiere pasar ronda. Al respecto, el técnico han indicado que hay una revancha en siete ideas y que su equipo está capacitado para darle la vuelta al marcador: "Hay que pensar en que en 7 días tenemos una revancha, que estamos capacitados para para darle la vuelta a este resultado y que lo más importante es que los jugadores estén convencidos porque bueno, pues en vez de hacer 45 minutos buenos nos tocará hacer 90".

"Nunca se sabe cómo empiezan los partidos, a veces eh tienes la posibilidad de ponerte por delante como la hemos tenido en el día de hoy, no lo hemos hecho. Vamos a ver si en en Mallorca somos capaces de ponernos por delante, tener un partido distinto y bueno, yo estoy confiado en el con con que la vuelta vamos a hacer un buen partido, vamos a a tener nuestras opciones y vamos a ver si estamos más afortunados de cara a gol", ha considerado el preparador del equipo soriano quien admite la ansiedad de su equipo tras el 0-1 en el marcador en una segunda parte llena de interrupciones y protestar reiterando que "estamos cargados de energía para afrontar el partido de la semana que viene con con con garantías y espero que y deseo que los jugadores estén con la misma necesidad y con el mismo hambre que tengo yo ahora mismo".

La opinión de Óscar Troya

El técnico del U.D. Poblense, Óscar Troya, señalaba al final del encuentro que éste había sido muy igualado y su equipo había tenido el acierto de cara al gol. Pese a la ventaja en la eliminatoria ya indicaba que en la vuelta saldrían a "full", no escondiendo su buen bagaje como local esta temporada.

A la hora de analizar el encuentro, el entrenador mallorquín indicaba: "En la primera parte el Numancia hizo algo más que nosotros, nos faltó ataque aunque sí que tuvimos un orden y una situaciones defensivas alejadas de nuestra portería. En la segunda parte jugamos en campo contrario, ganamos duelos, se invirtió un poco el papel de la primera. Entramos bien y nos dio pie a tener ese acierto. Hay que ser realistas, el partido ha sido muy igualado, con pocas ocasiones de ambos equipos y no los llevamos nosotros por el acierto, pero no ganamos la partida en nada. En estas categorías las diferencias entre un equipo y otro son mínimas y hoy nos favoreció a nosotros".

Pese a la ventaja en la eliminatoria, Óscar Troya indicaba que en la vuelta no van a jugar con el resultado: "Son un equipo humilde, de gente humilde que viene del barro, si estamos en Segunda RFEF es porque nos lo hemos ganado. No podemos jugar con resultado, no podemos jugar con el tiempo del partido, jugamos todo a todo lo que nos da. Con esta igualdad puede pasar cualquier cosa y nos tenemos que plantar en sacar nuestras mejor versión".

El preparador del Poblense no escondía que a lo largo de la temporada su equipo ha hecho muchas cosas bien. Una de esas cosas que ha hecho bien ha sido como local, donde ha firmado "unos resultados excepcionales", indicando que sobre el verde de Los Pajaritos el suyo había sido un equipo reconocible.