CD Numancia vs UD Poblense: más de 300 fotos del encuentro y las gradas

El choque estuvo marcado por la igualdad y la escasez de oportunidades claras. Durante la primera parte, ambos equipos se mostraron muy sólidos en defensa y apenas concedieron espacios, lo que provocó que
el juego transcurriera con mucho respeto táctico y pocas intervenciones de los porteros. Aun así, el Numancia fue creciendo con el paso de los minutos y generó las llegadas más peligrosas antes del descanso, especialmente por las bandas y en rápidas transiciones ofensivas.
El Numancia tendrá que luchar la vuelta sin el apoyo de las gradas MARIO TEJEDOR
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