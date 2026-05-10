Heraldo-Diario de Soria

CD Numancia vs UD Poblense: más de 300 fotos del encuentro y las gradas

El Numancia no saca rédito del encuentro de ida en casa, ni los jurados haciendo el paseillo y en el saque de honor, ni unas gradas con más de 5.000 aficionados sirven para que el equipo no caiga en la segunda parte y vaya a tener que remar a contracorriente en el partido de vuelta

El Numancia tendrá que luchar la vuelta sin el apoyo de las gradas

El Numancia tendrá que luchar la vuelta sin el apoyo de las gradasMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

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El C.D. Numancia cae en casa ante la U.D. Poblense en el partido de ida del primer encuentro de la fase de ascenso a 1ª RFEF, así complica su camino, siendo además peor clasificado en su grupo, y por tanto, un empate haría pasar a la final al equipo de Mallorca. 

Los sorianos no comenzaron mal el choque y cerca estuvo de ponerse por delante en el marcador, el conjunto balear aprovechó una acción a balón parado en la segunda mitad para llevarse ventaja de Soria, dejando a los rojillos obligados a remontar con más de un gol en el partido de vuelta si quieren seguir aspirando al ascenso.

El choque estuvo marcado por la igualdad y la escasez de oportunidades claras. Durante la primera parte, ambos equipos se mostraron muy sólidos en defensa y apenas concedieron espacios, lo que provocó que el juego transcurriera con mucho respeto táctico y pocas intervenciones de los porteros. Aun así, el Numancia fue creciendo con el paso de los minutos y generó las llegadas más peligrosas antes del descanso, especialmente por las bandas y en rápidas transiciones ofensivas.

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Ángel Rodríguez perdió fluidez y tuvo muchas dificultades para enlazar jugadas y acercarse con claridad al área rival. El Poblense ganó presencia con el paso de los minutos y terminó encontrando premio en un saque de esquina, donde un desajuste defensivo permitió el tanto visitante. Los cambios introducidos por el técnico rojillo no lograron cambiar el rumbo del partido y el Numancia apenas inquietó en el tramo final, salvo una ocasión aislada de Jony. Ahora, los sorianos necesitarán una actuación muy sólida en Mallorca para dar la vuelta a la eliminatoria.

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CD Numancia vs UD Poblense

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