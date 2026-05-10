CD Numancia vs UD Poblense: más de 300 fotos del encuentro y las gradas

El Numancia tendrá que luchar la vuelta sin el apoyo de las gradasMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia cae en casa ante la U.D. Poblense en el partido de ida del primer encuentro de la fase de ascenso a 1ª RFEF, así complica su camino, siendo además peor clasificado en su grupo, y por tanto, un empate haría pasar a la final al equipo de Mallorca.

Los sorianos no comenzaron mal el choque y cerca estuvo de ponerse por delante en el marcador, el conjunto balear aprovechó una acción a balón parado en la segunda mitad para llevarse ventaja de Soria, dejando a los rojillos obligados a remontar con más de un gol en el partido de vuelta si quieren seguir aspirando al ascenso.

El choque estuvo marcado por la igualdad y la escasez de oportunidades claras. Durante la primera parte, ambos equipos se mostraron muy sólidos en defensa y apenas concedieron espacios, lo que provocó que el juego transcurriera con mucho respeto táctico y pocas intervenciones de los porteros. Aun así, el Numancia fue creciendo con el paso de los minutos y generó las llegadas más peligrosas antes del descanso, especialmente por las bandas y en rápidas transiciones ofensivas.

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Ángel Rodríguez perdió fluidez y tuvo muchas dificultades para enlazar jugadas y acercarse con claridad al área rival. El Poblense ganó presencia con el paso de los minutos y terminó encontrando premio en un saque de esquina, donde un desajuste defensivo permitió el tanto visitante. Los cambios introducidos por el técnico rojillo no lograron cambiar el rumbo del partido y el Numancia apenas inquietó en el tramo final, salvo una ocasión aislada de Jony. Ahora, los sorianos necesitarán una actuación muy sólida en Mallorca para dar la vuelta a la eliminatoria.