El Numancia se queda sin gol en el play off de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La derrota del pasado domingo en Los Pajaritos ante el Poblense confirma que al C.D. Numancia se le resisten los play off de ascenso a Primera Federación ya que encadena cuatro partidos de promoción sin marcar, con un balance más que negativo de tres derrotas y un empate. La última victoria rojilla en los play off data de las semifinales del curso pasado cuando ganaba 0-2 gracias al doblete de Jony.

El gol de penalti de Jony en el minuto 64 en el encuentro de ida de la semifinal ante el Getafe B es el último que ha marcado el Numancia en la promoción de ascenso a Primera Federación. Un total de 386 minutos en estos compromisos decisivos sin ver puerta que complican cualquier intento de salto de categoría.

En la semifinal del año pasado el Numancia encarrilaba la eliminatoria ante el Getafe B con el 0-2 en la ida, aunque en la vuelta le tocaba sufrir al perder por 0-1. El Numancia se metía en la final de la promoción de manera agónica y ahí esperaba el Teruel. Empate a cero en la ida en la capital turolense y 0-1 en Los Pajaritos que daba el ascenso a los aragoneses. La mala racha numantina en la promoción se prolongaba el pasado domingo ante el Poblense.

En el primer play off de ascenso jugado por el Numancia fue en 2024 y el verdugo fue el Yeclano, que finalmente subía a Primera Federación al haber quedado segundo en su grupo y los sorianos terceros. El Numancia ganaba 2-1 en Soria con goles de David Alfonso y Alain Ribeiro y perdía 2-1 en Yecla después de que Carlos González adelantase a los sorianos en el marcador. En la semifinal el Numancia apeaba al Utebo tras el empate a dos en la localidad zaragozana, con goles de Carlos González y Sanchidrián, y el 2-0 en Los Pajaritos con tantos de Diego Royo y Carlos González.