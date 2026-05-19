Ya es oficial: el Numancia confirma que Álex Huerta no seguirá como director deportivo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

José Alejandro Huerta Romero no continuará la próxima temporada 26/27 como director deportivo del C.D. Numancia. Una salida que hacía oficial el club soriano en un comunicado de prensa que publicaba en su página web y en sus redes sociales.

Asímismo, el club quiere agradecer el trabajo, la profesionalidad y el compromiso que José Alejandro siempre ha mostrado en todo momento con el club durante las tres últimas campañas al frente del proyecto deportivo y los 16 años que ha trabajado en la estructura de fútbol del club rojillo. Le deseamos lo mejor para su futuro personal y profesional.

El Club anunciará en los próximos días a la persona encargada de llevar a cabo el proyecto deportivo de la próxima temporada.