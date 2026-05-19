Heraldo-Diario de Soria

Fútbol / Segunda Federación

Ya es oficial: el Numancia confirma que Álex Huerta no seguirá como director deportivo

El de Abejar sale del club rojillo después de tres temporadas en el cargo y de 16 años trabajando para la entidad

Álex Huerta deja el Numancia después de tres temporadas como director deportivo.

Álex Huerta deja el Numancia después de tres temporadas como director deportivo.Mario Tejedor

Publicado por
Heraldo-Diario de Soria
Soria

Creado:

Actualizado:

José Alejandro Huerta Romero no continuará la próxima temporada 26/27 como director deportivo del C.D. Numancia. Una salida que hacía oficial el club soriano en un comunicado de prensa que publicaba en su página web y en sus redes sociales.

Asímismo, el club quiere agradecer el trabajo, la profesionalidad y el compromiso que José Alejandro siempre ha mostrado en todo momento con el club durante las tres últimas campañas al frente del proyecto deportivo y los 16 años que ha trabajado en la estructura de fútbol del club rojillo. Le deseamos lo mejor para su futuro personal y profesional.

El Club anunciará en los próximos días a la persona encargada de llevar a cabo el proyecto deportivo de la próxima temporada.

tracking