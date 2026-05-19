Las quinielas para ocupar el cargo de director deportivo en el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia busca un director deportivo que tome el relevo de Álex Huerta de cara a la próxima temporada y, según indicaba el club en su página web, "en los próximos días anunciará a la persona encargada de llevar a cabo el proyecto deportivo de la próxima temporada". Míchel Sanz es el mejor colocado, aunque en las quinielas de la avenida Mariano Vicén aparecen otros nombres como Miguel Chocarro, Aarón Riesco o Carlos Lasheras.

El Numancia tiene que deshojar la margarita cuanto antes para comenzar a trabajar en el proyecto 2026-2027 y en estos momentos el mejor situado sería Míchel Sanz, actual director deportivo de la S.D. Tarazona que en la última jornada de Liga se jugará la permanencia en Primera Federación.

Los contactos entre el Numancia y Míchel Sanz comenzaron en el mes de marzo y desde entonces el dirigente zaragozano ha hablado en un par de ocasiones con los responsables rojillos, en concreto con su presidente Patricio de Pedro. Míchel Sanz estuvo recientemente en Soria viendo en Los Pajaritos el partido del Numancia ante el Poblense, correspondiente a la ida de las semifinales del play off de ascenso, y sería una prueba más de la posibilidad que existe de que sea el elegido para armar la plantilla del curso 2026-2027.

Míchel Sanz ya estuvo en la órbita del Numancia en el verano de 2023 una vez que los sorianos habían descendido de Primera Federación. El Numancia fichaba a Javi Moreno como entrenador tras haber ascendido al Tarazona a Primera Federación y todo apuntaba que Míchel Sanz también recalaría en Soria tras su éxito en el club turiasonense. En aquella ocasión, la apuesta fue la de Álex Huerta como director deportivo numantino.

"No tengo nada firmado con ningún equipo", comentaba Míchel Sanz. El técnico explicaba que "estoy todo lejos del Numancia que ellos quieran. Para nada he rechazado ser el director deportivo del Numancia".

Hay otros candidatos encima de la mesa y habrá que esperar la decisión oficial del Numancia para conocer quién es el nuevo director deportivo. Miguel Chocarro, Aarón Riesco y Carlos Lasheras son otros nombres que estaría barajando el club soriano de cara al siguiente curso.