Moustapha y Godson son los únicos jugadores del Numancia con contrato para la próxima temporada

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Moustapha y Godson son los únicos jugadores del C.D. Numancia con contrato en vigor para la próxima temporada 2026-2027. El resto de los integrantes de la plantilla finaliza su relación contractual con el club rojillo el próximo 30 de junio y habrá que esperar cuál puede ser su futuro y si alguno de ellos recibe oferta de renovación.

La temporada para el Numancia finalizaba el pasado domingo al caer eliminado ante el Poblense y puede que varios de los integrantes de la plantilla vistieran por última vez los colores rojillos. Durante estos días, los futbolistas han ido desfilando por la sede de Mariano Vicén y un nutrido grupo de ellos le habría trasladado al club su predisposición para renovar. La nueva dirección deportiva será la que decida en cada uno de los casos para confeccionar la plantilla de cara al curso 2026-2027.

En principio, Moustapha y Godson continuarán como rojillos al tener firmada su renovación, aunque habrá que conocer la idea del nuevo director deportivo para saber si cuenta con ambos de cara al siguiente proyecto.

Moustapha disputaba este curso un total de 34 encuentros, 32 en la Liga regular y los dos del play off de ascenso ante el Poblense. El senegalés ha sido el futbolista más utilizado por el Numancia con casi 3.000 minutos en sus botas. 34 partidos y 34 titularidades. Las dos jornadas que se ha perdido han sido por estar sancionado con cinco tarjetas amarillas.

El caso de Godson es bien diferente ya que, aunque pertenecía a la primera plantilla, su sitio ha estado en el filial de Tercera Federación. El ghanés apenas ha disputado tres compromisos en Segunda Federación siempre saliendo desde el banquillo.