Encuesta a la afición: ¿Qué jugadores del CD Numancia quieres que sigan la próxima temporada?

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia ha cerrado la temporada 2025-2026 con una nueva decepción tras no conseguir el ascenso a Primera RFEF. Un año más, y van tres seguidos, el play off dictó sentencia en contra de los rojillos. Toca preparar la campaña 2026-2027 y el objetivo parece inamovible: subir de categoría. Ahora comienza el 'baile de nombres' y en esta encuesta preguntamos a la afición: ¿Qué jugadores deberían mantenerse en la nueva plantilla del CD Numancia?

Los movimientos en el CD Numancia han comenzado desde arriba. El presidente, Patricio de Pedro, no ha sido tajante con su continuidad. El director deportivo, Álex Huerta, ya anunció su marcha. El entrenador, Ángel Rodríguez, no ha desvelado su futuro ni lo ha hecho el club. Y sólo dos jugadores tienen contrato en vigor para la próxima temporada, el canterano Godson (quien sobre todo ha jugado con el Numancia B) y el veterano Moustapha. Otros muchos se han mostrado dispuestos a continuar en las filas rojillas, pero por el momento no hay nada confirmado sobre renovaciones.

Se abre así un período que a buen seguro estará marcado por intereses en nuevos jugadores, fichajes, bajas y la inevitable rumorología que acompaña a todo equipo ante una nueva temporada. Será la cuarta consecutiva del CD Numancia en Segunda RFEF y con el ascenso como meta.

Para pulsar la opinión de la afición HERALDO-DIARIO DE SORIA lanza una encuesta en la que se pueden seleccionar tantas opciones como se crea conveniente. ¿Cuáles de los jugadores del CD Numancia te gustaría que continuasen para la temporada 2026-2027?