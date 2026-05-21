El Tarazona facilitaría la llegada de Míchel Sanz al Numancia a pesar de tener contrato con los aragoneses

Míchel Sanz tiene contrato con el Tarazona para la próxima temporada, pero no sería impedimento para que fichase por el Numancia.HDS

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia sigue trabajando en la contratación del director deportivo y asegura que concretar esta figura de cara a la próxima temporada es su "prioridad" en estos momentos. Míchel Sanz, el nombre que más ha sonado para el cargo, tiene contrato para la próxima temporada con la S.D. Tarazona, aunque desde el club aragonés no se le pondría ningún impedimento para que fichase con los sorianos.

El Tarazona daría todas las facilidades a Míchel Sanz para poner fin a su etapa en el club turiasonense a pesar de que entre ambas partes hay una relación contractual para la siguiente campaña, la 2026-2027. Míchel Sanz ha expresado que le gustaría fichar por el Numancia para confeccionar el próximo proyecto y sería ahora el club soriano, con su presidente Patricio de Pedro a la cabeza, el que tiene que decidir a la hora de contratar al nuevo director deportivo que tome el relevo en el cargo a Álex Huerta.

La capacidad de Míchel Sanz en las filas del Tarazona para liderar un proyecto de éxito ha quedado fuera de toda duda en las últimas temporadas. El conjunto turiasonense ascendía a Primera Federación en junio de 2023 y ya son tres las campañas en las que el modesto club zaragozano ha estado en la tercera categoría del fútbol español.

El Tarazona de Míchel Sanz subía a Primera Federación vía play off al superar al Navalcarnero en la final de la promoción. Un ascenso con claro sabor numantino ya que aquel equipo estaba entrenado por Javi Moreno y en sus filas contaba con el canterano rojillo David Sanz y con el ex numantino Carlos González. Precisamente el canario fue el autor en el tiempo de descuento del gol que daba el ascenso a los aragoneses.

Míchel Sanz obró el milagro ya que una localidad maña de poco más de 10.000 habitantes se colaba en Primera Federación. El Tarazona lograba la salvación en el curso 2023-2024 y en el 2024-2025. En el presente campeonato ha llegado a la última jornada con opciones de permanencia y para ello tendrá que ganar el sábado, a partir de las 18.30 horas, al Sabadell.

El gran trabajo realizado por Míchel Sanz en los últimos años no ha pasado desapercibido y, además del interés del Numancia, otros clubes de Primera y Segunda Federación se habrían interesado en hacerse con los servicios del director deportivo zaragozano.

Otros directores deportivos que podrían estar en la agenda del Numancia son los de Aarón Riesco, Carlos Lasheras y Miguel Chocarro. El Numancia tiene que cerrar pronto esta parcela técnica para comenzar a dar los primeros pasos en lo que a la confección de la plantilla 2026-2027 se refiere.