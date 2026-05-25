El Numancia emite un comunicado donde anuncia que defenderá sus intereses ante la RFEF

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha emitido un comunicado en el que informa de que, tras reunirse con sus servicios jurídicos, en el plazo de 24 horas presentará una reclamación ante la Real Federación Española de Fútbol" en defensa de los intereses del Club". Esta reclamación llega tras la resolución del Tribunal de Disciplina Deportiva (TAD) en la que le da la razón al club rojillo respecto a las alegaciones presentadas por alineación indebida del Deportivo Fabril en el partido disputado en Los Pajaritos.

En dicho comunicado, desde la Avenida de Mariano Vicén se señala que la reclamación ante la Española "contempla el escenario más justo y ambicioso para el Club Deportivo Numancia de Soria", añadiendo que el "objetivo por el que se luchará de manera incansable hasta las últimas consecuencias".