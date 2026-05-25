El Numancia solicitará a la RFEF justicia deportiva tras la resolución del TAD

El C.D. Numancia defenderá sus intereses deportivos hasta el final tras la resolución del TAD, ya sea por la decisión que tome la Real Federación Española de Fútbol o la Justicia Ordinaria. La entidad rojilla solicitará a la Española justicia deportiva dejando en un segundo plano, o no queriendo en ningún caso, una compensación económica tras una resolución del Tribunal Administrativo del Deporte que, de haber llegado un mes antes, hubiera provocado que el equipo de Ángel Rodríguez hubiera sido tercero en fase regular y, por tanto tener el factor cancha. Además, según ha publicado SER Cuenca, el UD Conquense, que se está jugando el ascenso a Primera con el U.D. Ourense, pedirá igualmente aclaraciones a la Española sobre esta situación ya que podría tener factor campo.

La entidad numantina, tras consultarlo con los servicios jurídicos, ha decidido que se haga justicia deportiva. Al considerar sus derechos deportivos perjudicados, solicitará a la Federación que, o bien repita los play offs de ascenso a Primera Federación teniendo ellos el factor campo a favor, como corresponde si se hubiera aplicado el reglamento federativo tal y como confirma el TAD, o bien que le adjudique la próxima temporada una plaza en Primera Federación ya fuera con una competición de 21 equipos o cualquier otra medida adoptada por la Federación Española. "No queremos una compensación económica, buscamos justicia deportiva", señalan fuentes de la entidad rojilla quien explican que a lo largo de la temporada remitieron varios escritos al Tribunal Administrativo del Deporte para que la resolución respecto a las alegaciones por alineación indebida en el partido ante el Fabril tuviera lugar antes de la finalización de la temporada regular. "Vamos a ir hasta el final", han señalado estas mismas fuentes en relación a la Justicia Ordinaria en caso de que la Federación no tenga en cuenta la resolución del TAD. El tiempo dirá el recorrido que tiene la solicitud numantina y si la Real Federación Española de Fútbol atiende o no a su petición.

Tras esa resolución, y según ha publicado SER Cuenca, el U.D. Conquense pedirá igualmente aclaraciones a la Real Federación Española de Fútbol. El equipo castellano manchego se mide en la final de la fase de ascenso a Primera Federación con el U.D. Ourense, equipo que tiene el factor campo a su favor pero que no hubiera sido así en caso de tener en cuenta la resolución del TAD. Y todo ello ante la posibilidad de que la eliminatoria pudiera acabar en empate y el ascenso se decidiera por el factor campo a favor.

La resolución del Tribunal Administrativo del Deporte pone de manifiesto que el Grupo 1 de la Segunda Federación ha estado adulterada desde el punto de vista clasificatorio desde el momento en el que la entidad rojilla tiene tres puntos menos en su casillero de los que debería. El TAD deja claro que la participación de Hugo Torres Fernández en el encuentro ante el Fabril se incumplió "un requisito reglamentario esencial y expresamente declarado como no subsanable" por el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, un reglamento que no impidió en su día que los órganos disciplinarios de la Real Federación Española de Fútbol no atendieran las alegaciones del Numancia calificando como "olvido", la actuación del Fabril.