El juego de los despachos

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia presentaba este martes, tras pasar el límite de 24 horas fijado por la entidad, una reclamación ante la Real Federación Española de Fútbol reclamando justicia deportiva tras la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte respecto a las alegaciones presentadas por los sucedido en el encuentro ante el Deportivo Fabril en Los Pajaritos. No es la primera vez que la entidad rojilla, en defensa de sus intereses, ha realizado alguna reclamación o petición ante los estamentos deportivos sin ser precisamente favorables la resolución final.

Entre ellas, se encuentra la que tuvo lugar al finalizar la temporada 19-20, un curso que se saldó con la pérdida de la categoría en el fútbol profesional. La última jornada de aquella temporada debió disputarse en horario unificado, algo que no terminó sucediendo por un brote de Covid que impidió que se disputara en el mismo el compromiso entre el Fuenlabrada y el Deportivo de la Coruña. El Numancia, entonces presidido por Moisés Israel, consideró que la competición se había adulterado en la última jornada por este motivo por lo que solicitaba la creación de una Segunda División compuesta por 24 equipos y su inclusión en la misma. Estas pretensiones, apoyadas pro el Ayuntamiento de Soria, fueron descartadas por los estamentos futbolísticos consumándose el descenso.

En la temporada 21-22, curso en el que el equipo lograba del ascenso a Primera Federación de la mano de Diego Martínez, la entidad numantina reclamaba ante los organismos federativos tras los sucedido en el compromiso con el Lleida. El choque que debía disputarse en enero ante el equipo ilerdense se suspendía por una presunta plaga de positivos por Covid en el Lleida. La plantilla del equipo catalán emitía un comunicado informando de que solo el técnico y un jugador eran positivos. Ante esta situación desde Mariano Vicén se reclamaba dar por perdido el partido al conjunto ilerdense por 3-0, una situación que prosperaba en un primer momento pero que luego era revocada ante el pertinente recurso. El partido se disputaba a final de temporada con el Numancia ya ascendido a Primera.

La temporada pasada el Numancia se jugaba el liderato en Pasarón ante el Pontevedra, un compromiso que finalizaba con 1-0 para los locales. En el tramo final del partido, Yelko Pino, en el banquillo tras haber sido sustituido, entraba al terreno de juego y obstaculizaba el avance de Góngora en una contra. El Numancia, que cedía el liderato tras ese partido, reclamaba ante los estamentos deportivos toda vez que el conjunto gallego, durante unos segundos, había estado con 12 jugadores sobre el terreno de juego más allá de la acción antideportiva. Los recursos numantinos eran desestimados.

Por último, el Numancia ha mostrado igualmente su disconformidad en alguna temporada por los grupos de Segunda Federación en los que ha participado. La última ocasión en el curso 24-25, cuando fue destinado al Grupo I junto a gallegos, asturianos, cántabros y castellanos y leoneses por los largos desplazamientos, situación que cambió esta temporada por haber más equipos de Castilla y León.

La última reclamación es la de seta temporada al alegar alineación indebida del Deportivo Fabril, escritos desestimados por los estamentos de la Federación Española pero estimada por el TAD lo que ha dado origen a una nueva solicitud.