Competición abre un periodo de alegaciones tras la resolución del TAD

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol ha abierto un periodo de alegaciones hasta las 18.00 horas de esta tarde a raíz de la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte en la que le da la razón al Numancia por el caso de alineación indebida en el partido ante el Deportivo Fabril. Son varios los clubes interesados en el trámite (hasta ocho) entre ellos el C.D. Numancia que alegará justicia deportiva en base a la resolución del TAD.

El documento emitido por el Comité de Competición de la RFEF comienza señalando en su punto número uno que en ejecución de la Resolución del 21 de mayo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Deporte se impone "al RC Deportivo Fabril la sanción de pérdida del encuentro disputado el 13 de diciembre de 2025 con el CD Numancia de Soria por 3 tantos a 0, correspondiente a la Jornada 15 del Grupo 1 del Campeonato Nacional de Liga de Segunda Federación, por alineación indebida, con multa accesoria al club infractor". Este primer punto concede los tres puntos de ese partido al equipo soriano por lo que la clasificación final del Grupo 1 de Segunda Federación hubiera quedado alterado.

El segundo punto del escrito elaborado por el Juez Único del Comité de Competiciones no Profesionales señala que ha recibido un escrito de la UB Conquense, en su condición de equipo participante en las finales de play off de ascenso a Primera Federación, cuyo partido de vuelta debe disputarse el próximo 231 de mayo. En ese escrito del equipo conquense "se solicita que por este órgano competicional se proceda a la validación de la clasificación final de la fase regular del grupo 1 de Segunda Federación a los efectos de lo previsto en el artículo 8.B.3 de las Normas Reguladoras y Bases de Competición del Campeonato Nacional de Liga Segunda Federación para el supuesto de disputa de tiempo extra en el encuentro de vuelta de la precitada final del Play Off de Ascenso a Primera Federación".

El punto tres del Juez Único, señala que el C.D. Numancia ha remitido un escrito solicitando la ejecución de la resolución del TAD con rectificación del resultado del encuentro y modificación de la clasificación final de la competición, con todos los efectos deportivos inherentes, "especialmente en relación con el desarrollo y configuración de playoff de ascenso".

El Juez Único señala que, una vez examinada la resolución y las solicitudes, reconoce la condición de interesados a UD Ourense, C.D. Numancia y RC Deportivo de la Coruña "respecto de la validación de la clasificación final de la clasificación de la fase regular del grupo 1 de Segunda Federación y las eventuales modificaciones de puntuación final y, en su caso, puestos clasificatorios y demás efectos que, en su caso, procedan ". Igualmente reconoce la condición de interesado al equipo gallego respecto a la solicitud realizada por el Conquense y el C.D. Numancia, así como "a los rivales de estos dos equipos en la primera eliminatoria del Play Off de Ascenso a Primera Federación (UD Poblense y Reus FC Reddis, respectivamente), así como a los rivales en las finales del Play Off de los equipos vencedores en los antedichos emparejamientos (UB Conquense y Águilas FC), sin perjuicio de su ulterior ampliación a otros interesados si así se apreciase antes de dictar resolución".

Todos estos clubes implicados tienen hasta las 18.00 horas de hoy para presentar las alegaciones que estimen oportunas por lo que no puede descartar que la resolución final del Juez Único de Competición tenga lugar en la jornada.

En su escrito de alegaciones, el C.D. Numancia en defensa se sus intereses y el de sus aficionados solicitará justicia deportiva a raíz de la resolución del TAD, una resolución por la que ahora tendría tres puntos más en su casillero y, por tanto, hubiera acabado tercero en fase regular con el consiguiente factor campo y así como el pase de la primera ronda de play off en caso de empate. La repetición del play off o, en su defecto, el ascenso de categoría es la solicitud que realizará la entidad rojilla. "La reclamación contempla el escenario más justo y ambicioso para el Club Deportivo Numancia de Soria, objetivo por el que se luchará de manera incansable hasta las últimas consecuencias", informaban desde la Avenida de Mariano Vicén el pasado martes.

La última palabra la tendrá el Juez Único de Competiciones No Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol cuya decisión no puede demorarse porque hay equipos implicados que, como el UB Conquense o UD. Ourense, se juegan el domingo el ascenso a Primera Federación.