La UD Ibiza confirma el fichaje de Míchel Sanz

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La U.D. Ibiza confirmó ayer el fichaje Míchel Sanz como nuevo director deportivo de la entidad balear en sustitución de Javi Lara. El técnico aragonés ha sido uno de los nombres que ha estado encima de la mesa del C.D. Numancia para suplir el trabajo que realizaba Álex Huerta.

La contratación de un director deportivo es una de las prioridades de la entidad soriana de cara al próximo curso ya que es la persona que debe proponer al nuevo entrenador y empezar a realizar fichajes. En este sentido, uno de los nombres encima de la mesa era el de Míchel Sanz, quien en las últimas temporadas ha desempeñado su labor en el S.D. Tarazona, entidad que no iba a poner impedimento en su llegada.

La opción de Míchel Sanz no será ya posible toda vez que se ha comprometido con el conjunto ibicenco. «Ilusionado y responsabilizado. Máxima energía y ambición. Vamos con todo, vamos», expresaba el aragonés después de anunciarse su incorporación al equipo balear.

El C.D. Numancia tiene encima de la mesa otras opciones para la Dirección Deportiva. Una de ellas es la del ex del U.D. Logroñés, River Sestao, Ponferradina o Mirandés, Carlos Lasheras, técnico con dilatada experiencia. En cualquier caso, la decisión del C.D. Numancia no puede demorarse mucho más en el tiempo y de ello son conscientes los rectores del club rojillo, quienes ya antes del final de temporada reconocían que manejaban varias alternativas para ocupar la Dirección Deportiva.