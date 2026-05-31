El play off regatea al Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia disputó ante el Poblense su sexto play off de ascenso en las tres últimas décadas y se puede decir que los rojillos no tienen suerte con este tipo de formato para dar el salto de categoría. Sólo en una ocasión de las seis consiguió el objetivo, concretamente la excepción fue en 1997 cuando subía a Segunda División.

En aquel inolvidable Domingo de Calderas en el que tras ganar 2-0 al Recreativo de Huelva se daba el salto a la categoría de plata y así pisar el fútbol profesional.

La Primera Federación se le resiste al Numancia a través del play off y son ya tres los intentos seguidos que han quedado en nada. Poblense, Teruel y Yeclano han sido los verdugos de un equipo rojillo que en 2018 tampoco logró el premio de subir a Primera División de la mano de Jagoba Arrasate como entrenador.

Los sorianos se habían clasificado para el play off de 2018 sobre la bocina al vencer en la última jornada de Liga a la Cultural Leonesa. En las semifinales de la promoción esperaba el Zaragoza y en la ida en Los Pajaritos el marcador era de empate a uno con goles de Zapater para los aragoneses y de Guillermo para los numantinos. La Romareda iba a decidir y el Numancia protagonizaba la sorpresa al vencer 1-2 con el gol de Diamanka en el último minuto. Íñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, sería el otro goleador rojillo en el feudo maño.

El Numancia estaba en la final, a sólo dos partidos de ascender a Primera División. Pero el 0-3 de la ida en Los Pajaritos negaba cualquier opción de superar a un Valladolid que sólo tres días después confirmaba su ascenso en el José Zorrilla con un empate a uno. El tanto soriano lo anotaba Manu del Moral.

Para encontrar otro play off de ascenso del Numancia hay que remontarse al siglo pasado cuando ese Domingo de Calderas de 1997 los numantinos ponían las guinda a las fiestas de San Juan subiendo a Segunda División tras acabar en segunda posición en el Grupo II de Segunda B. Se lo jugaban todo a una carta y tenían que ganar al Recreativo de Huelva, se le ganó por 2-0 con goles de Kike Alonso y de Barbarin. El Numancia era de Segunda División en un play off en el que los rivales, además de los onubenses, fueron Nástic de Tarragona y Manchego de Ciudad Real.

Aquella promoción de ascenso comenzaba con la victoria numantina sobre el Nástic de Tarragona por 1-0 (Barbarin), continuaba con el empate sin goles en Ciudad Real y con el 2-1 ante los manchegos con goles de Barbarin y Kike Alonso. El Numancia empataba a uno en su visita al Nástic de Tarragona y todas las opciones se iban a jugar en el doble enfrentamiento ante el Recreativo. Empate a tres en Huelva con goles de Barbarin, Octavio y Kike Alonso y el mencionado 2-1 del Domingo de Calderas.

Con anterioridad a 1997, el Numancia buscó el ascenso a la categoría de plata en otras dos ocasiones en la década de los noventa del siglo pasado, concretamente en las campañas 1993-1994 y 1994-1995 y en ambas se quedaba sin premio.

En las 93-94 el Numancia acabó tercer en la Liga y ello le dio la posibilidad de jugar la promoción de ascenso ante Langreo, Manlleu y Extremadura. Sería este último equipo el que subía a Segunda División. Un año después el conjunto soriano repetía experiencia y también se quedaba en el intento en el play off. El Numancia del curso 94-95 fue segundo de su Grupo II y en la promoción se vería las caras contra Levante, Pontevedra y Écija. Esta última escuadra ascendía a la división de plata.