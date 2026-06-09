Patricio de Pedro confirma su continuidad como presidente del Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha emitido un comunicado en el que se confirma la continuidad de Patricio de Pedro al frente de la presidencia de la entidad rojilla, una continuidad basada en la protección de los "intereses" del club y la defensa de la "afición" además de liderar un proyecto que garantice el futuro de la entidad. El comunicado hace referencia a la necesidad de aparcar las diferencias y hacer gala de aquello que lo ha hecho históricamente fuerte como es la "unidad". En el comunicado se hace un llamamiento a la implicación de todos en ese objetivo, desde peñas a abonados, pasando por empresas, instituciones y sociedad civil, a todos aquellos que sienten el Numancia como "algo suyo".

El comunicado emitido en nombre de la Presidencia del C.D. Numancia comienza señalando que "hay momentos en la vida de los clubes que marcan su historia", momentos en los que se pone a prueba, no sólo la fortaleza de una entidad deportiva, sino también la unión de quienes la sienten, la defienden y "la consideran parte de su identidad". "El Club Deportivo Numancia afronta uno de esos momentos", añade el comunicado.

El mismo continúa apelando a la historia de la entidad a lo largo de sus 80 años de vida, una trayectoria en la que ha sido embajador de la provincia de Soria por toda la geografía española una historia que se escribe a base de, entre otros, sacrificio y esfuerzo. "Desde hace más de ocho décadas, nuestro club ha representado mucho más que un equipo de fútbol. El Numancia es historia, esfuerzo, sacrificio y orgullo. Es el nombre de Soria recorriendo España. Es el legado de generaciones de aficionados que han transmitido de padres a hijos una pasión que forma parte del alma de esta tierra".

"A lo largo de nuestra historia hemos conocido la gloria, hemos superado dificultades y hemos demostrado, una y otra vez, que la fuerza del numantinismo reside en su capacidad para mantenerse unido frente a cualquier desafío. Hoy volvemos a necesitar ese espíritu", continúa el comunicado de la presidencia.

En el mismo se confirma que, después de un periodo, de reflexión, Patricio de Pedro sigue al frente de la Presidencia: "Tras un periodo de reflexión y trabajo intenso, esta presidencia ha decidido continuar al frente de la entidad con un objetivo claro: proteger los intereses del Numancia, defender a su afición y liderar un proyecto capaz de garantizar el futuro de este histórico Club".

"Durante este tiempo de análisis se ha trabajado en la construcción de una iniciativa empresarial y deportiva ambiciosa, seria y responsable. Un proyecto diseñado para fortalecer la institución, impulsar su crecimiento y devolver al Numancia el lugar que merece por historia, por afición y por sentimiento", añade el comunicado de los rectores numantinos quien señala que el proyecto será "acompañado y guiado por grandes profesionales", reconociendo que "el camino no será sencillo. Los retos son importantes y exigirán esfuerzo, compromiso y determinación".

Ya en la última parte del mismo, se hace referencia a los diferentes colectivos señalando la necesidad de aparcar las diferencias y mantener la unidad. "Pero el Numancia nunca ha entendido otra forma de avanzar", continúa el texto que significa que "ahora más que nunca es necesaria la implicación de todos". "De nuestras peñas, que representan el corazón de la grada. De nuestros abonados y aficionados, que nunca han dejado de acompañar al equipo. De las instituciones, empresas y colectivos sociales que forman parte de la realidad de nuestra provincia. Y de todos los sorianos que sienten que el Numancia es algo suyo".

"Es momento de dejar a un lado las diferencias y abrazar aquello que siempre nos ha hecho fuertes: la unidad. Porque el Numancia siempre será más fuerte cuando camina unido", finaliza el comunicado de una presidencia numantina que en los últimos días ha trabajado en la llegada de un director deportivo sobre la que comenzar a perfilar la próxima temporada deportiva.