El Numancia confirma a Toni García como director deportivo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C. D. Numancia ha anunciado la contratación de Toni García como nuevo director deportivo de la entidad para las próximas dos temporadas, por lo que será el encargado de construir el proyecto deportivo de la temporada 26-27 en Segunda RFEF. Toni García, que será presentado este viernes en Los Pajaritos, sustituye así en el cargo a José Alejandro Huerta, incorporado la semana pasada a las filas de la S.D. Logroñés.

Antonio García Fernández (16 de mayo de 1976), conocido en el mundo futbolístico como Toni García, procede del Talavera C.F., entidad en la que ha ejercido como responsable de la Dirección Deportiva en dos etapas. Además tiene experiencia en el Unionistas de Salamanca (21-23) y en el Navalcarnero madrileño, club en el que estuvo 12 años de forma consecutiva en diversos cargos, desde su etapa de jugador hasta la última como director deportivo.

En su etapa como jugador militó en Segunda B en conjuntos como el mencionado Navalcarnero, el Móstoles, Carabanchel, Moralo, Lugo, Toledo, Aurrera o Talavera.

La presentación de Toni Garcia tendrá lugar el próximo viernes 12 de junio a las 13.00 horas en la sala de prensa de Los Pajaritos.