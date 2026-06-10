Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El presidente del C.D. Numancia, Patricio de Pedro, ha mostrado su total tranquilidad y absoluta confianza en el nuevo gerente de la entidad, Sergio Gaya, quien durante las últimas seis temporadas ha desempeñado diversas funciones en el C.D. Tudelano, entidad envuelta desde ayer lunes en una investigación de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional.

El presidente de la entidad rojilla ha señalado que el nuevo gerente del club, tras estallar este lunes el caso Tudelano, ofreció las explicaciones oportunas por lo que "estamos tranquilos", sobre la situación de un nuevo responsable de la entidad rojilla al que conoce desde hace tiempo.

Sergio Gaya dará una explicación sobre su trabajo en el equipo ribereño este viernes en la sala de Los Pajaritos, con motivo de la presentación del Toni García como nuevo director deportivo.

La investigación llevada a cabo por la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional dio como resultado el pasado lunes a la detención del presidente del C.D. Tudelano desde 2022 y hasta la semana pasada, Ramón Lázaro Martínez, puesto este miércoles en libertad tras pasar por los juzgados del Palacio de Justicia de Tudela y ser imputado por el juez por varios delitos.

El C.D. Numancia anunciaba ayer la contratación como gerente de Sergio Gaya, después de conocerse todo lo sucedido en el equipo de la Ribera, tras desarrollar su labor en el Tudelano, donde desempeño varios cargos hasta "ocupar el puesto de gerente" y Real Zaragoza. Ligado a Soria al tener raíces en Torrubia, Sergio Gaya tiene el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deportes (CADYF) por la Universidad de San Jorge. Cuenta con un máster en alto rendimiento en deportes colectivos. Entrenador con licencia UEFA PRO, también cuenta con amplia experiencia en dirección y coordinación de empresas deportivas.

El C.D. Numancia anunció igualmente este lunes la contratación de Toni García como nuevo director deportivo de la entidad. El nuevo responsable de la parcela deportiva llega del C.F. Talavera, entidad en la que ha militado en los dos últimos años. Con anterioridad estuvo al frente de la Dirección Deportiva del Unionistas de Salamanca durante tres años, tres temporadas en las que el equipo charro militó en Primera Federación, acabando en séptima posición durante las tres temporadas y luchando hasta el último momento por entrar en play off de ascenso a Segunda División. Antes de pasar por Unionistas, Toni García militó durante 12 temporadas en el Navalcarnero de las que las cinco últimas fueron como director deportivo.