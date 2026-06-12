El nuevo gerente del Numancia asegura tener "la conciencia tranquila" respecto al 'caso Tudelano'

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El 'caso Tudelano' está salpicando al C.D. Numancia desde que se hiciera oficial la contratación de Sergio Gaya como gerente de la entidad soriana. Tanto el nuevo responsable rojillo como el presidente Patricio de Pedro comparecían en rueda de prensa para aclarar al situación y dejar claro que Gaya no tiene "nada que ver" con la investigación abierta alrededor de Ramón Lázaro, ex propietario del club navarro.

Gaya, que daba las gracias al Numancia por la confianza depositada en él, aseguraba que "tengo la conciencia tranquila y hay que dejar que sean los juzgados los que hagan su trabajo". En este sentido, De Pedro insistía que desde el club están tranquilos "y pronto quedará claro este manchón".

Sergio Gaya, que no escondía su relación profesional con Ramón Lázaro, era tajante al afirmar que "me desmarco de todo lo que ha salido alrededor del Tudelano". De Pedro, que explicaba que conocía a Gaya en Arabia Saudí con motivo de la Supercopa de España del pasado mes de enero, se refería a la contratación del nuevo gerente e indicaba que "la tarde en la que cerramos todo, saltó la noticia. No obstante, no nos preocupa nada porque tenemos plena confianza en él. No podemos juzgarlo por lo que hiciera o no hiciera Ramón porque no tiene nada que ver. Sergio no tiene nada que ver con el asunto ya que su nombre no aparece en ningún expediente de la investigación”.