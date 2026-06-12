Toni García, nuevo director deportivo: "El Numancia es un gigante dormido"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Toni García fue presentado como director deportivo del C.D. Numancia, un club al que considera como "un gigante dormido" y al que quiere guiar hasta Primera Federación. Su primer cometido es la contratación de un entrenador, gestión que asegura que se cerrará la próxima semana. Apuesta por la renovación de Jony en una plantilla de 21 efectivos "como mínimo" y el mensaje que lanza a la afición rojilla es que "nos apoyen".

El presidente del Numancia, Patricio de Pedro, fue el encargado de presentar a Toni García en un acto llevado a cabo en la sala de prensa de Los Pajaritos en el que también estuvo Sergio Gaya como nuevo gerente del club. Las primeras palabras del nuevo director deportivo fueron de agradecimiento "por la confianza que me ha dado este club histórico". Eso sí, García es consciente de que no se vive del pasado y recalcaba que "somos un club como los demás que militará en Segunda Federación".

El dirigente madrileño fue preguntado por el objetivo del ascender a Primera Federación y señalaba que "tenemos que ir todos a una para que sea un año ilusionante y que tenga un final feliz". García se centra en el trabajo para alcanzar los retos marcados y el primero de ellos "es la contratación del entrenador".

"Joven, dinámico y con frescura para que devuelva la alegría en forma de triunfos". Este es el perfil que debe tener el nuevo técnico numantino según Toni García. Muchos nombres han salido como futuribles y la contratación del míster "tiene que ser ya". Tres entrenadores han pasado la criba y uno de ellos será el elegido. "El lunes o el martes tiene que estar cerrada la operación", afirmaba García.

Al Numancia le urge fichar un técnico ya que, a tenor de las palabras de su director deportivo, no se ficharán jugadores sin conocer el inquilino del banquillo de Los Pajaritos. "Tenemos que ir de la mano con el míster", apostillaba Toni García. Una plantilla que "como mínimo" tendrá 21 efectivos y en la que se quiere que esté el goleador Jony. "Es un jugador apetecible para el Numancia y vamos a intentar que renueve", comentaba García, quien también se refería Moustapha y Godson como los dos únicos futbolistas que tienen contrato en vigor. "Godson tiene toda la pretemporada para ganarse la confianza y a Moustapha no lo vamos a descubrir ahora".

Toni García también se valoraba los posibles refuerzos que puedan llegar desde Independiente del Valle e indicaba que "todos tenemos que ir de la mano" para dejar la puerta abierta a la llegada de algún "jugador diferencial". En este sentido, Patricio de Pedro destacaba que con los propietarios ecuatorianos "hay mejor comunicación que nunca". El presidente aseguraba que desde Independiente del Valle "nos van a ofrecer un nivel más alto de jugadores que los que nos llegaron la temporada pasada".

La Liga en Segunda Federación arrancará el 6 de septiembre y con respecto a los planes de la pretemporada todo está condicionado a la idea que tenga el entrenador, tal y como explicaba Toni García.