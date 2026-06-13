Jony quiere seguir en el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia quiere que siga Jony y el delantero desea continuar en Soria. Con estos dos condicionantes parece claro que la renovación del riojano es cuestión de esperar y que seguirá como rojillo para cumplir su tercera temporada en Los Pajaritos. Jony parece que volverá a liderar la línea ofensiva de los numantinos en lo que será un nuevo intento de ascender a Primera Federación.

Jony recogía el guante lanzado por el director deportivo del Numancia, un Toni García que en su presentación del viernes decía que «es un jugador muy apetecible y vamos a intentar que renueve una temporada más». Unas declaraciones que no dejaban dudas de que el nuevo responsable de la parcela deportiva apuesta por el de Logroño, quien también se deja querer para seguir una campaña más en Los Pajaritos.

«Mi representante ya me había dicho que el Numancia me quería renovar y en estos momentos estoy esperando a que me llame Toni García para ver lo qué piensan ellos». Declaraciones de Jony cuando se le preguntaba por el interés soriano de cara al ejercicio 2026-2027.

Un interés recíproco ya que Jony reconocía que «Soria me tira» y desde luego que «vería con buenos ojos» su continuidad como numantino. El delantero se refería a sus dos anteriores campañas en la capital soriana y reconocía que «a nivel individual estuve muy contento en Soria". A pesar de no conseguir el objetivo del ascenso a Primera Federación, el riojano fue feliz en esta etapa como rojillo. Ahora habrá que esperar a que las dos partes se entiendan para prolongar la relación contractual del atacante con el Numancia.

Jony fue el máximo goleador del Numancia la pasada campaña con un total de 17 tantos, 14 en la competición liguera y tres en la edición de la Copa del Rey. El Logroñés marcaba el último gol del Numancia el ejercicio pasado, concretamente en el partido de vuelta de las semifinales del play off ante el Poblense. Jony anotaba desde el punto de penalti el que era el momentáneo empate a uno ante los baleares. Un tanto que era insuficiente para pasar a la final de la promoción, una clasificación que se puso imposible con el 2-1 para el Poblense en el tramo final del partido.

El nombre de Jony aparecía en la presentación de Toni García junto con el de Moustapha y Godson. Ambos son los únicos jugadores del C.D. Numancia con contrato en vigor para la próxima temporada 2026-2027. El resto de los integrantes de la plantilla finaliza su relación contractual con el club rojillo el próximo 30 de junio y habrá que esperar cuál puede ser su futuro y si alguno de ellos, al margen de Jony, recibe oferta de renovación