Toni García es el cuarto director deportivo del Numancia desde su salida del fútbol profesional

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Toni García es la piedra angular del proyecto del C.D. Numancia 2026-2027 que pretende regresar a Primera Federación. El madrileño es el cuarto director deportivo rojillo desde su salida del fútbol profesional y tomará el relevo de la terna soriana formada por Fernando Alonso, Rubén Andrés y Álex Huerta. César Palacios, José Rojo ‘Pacheta’ y Máximo Hernández fueron sus predecesores en la dirección deportiva de la entidad en los años de esplendor en el balompié profesional.

Toni García, que ha firmado para las dos próximas temporadas, llega avalado por su experiencia de las últimas 10 campañas en las que ha desarrollado la dirección deportiva en diferentes clubes, un trabajo que le hace acreedor de un conocimiento amplio del mercado de Primera y Segunda Federación. Y es que es en estas categorías, la tercera y cuarta del fútbol español, donde el nuevo director deportivo numantino se ha movido en los dos últimos lustros. Durante las dos últimas temporadas ha desarrollado labor en el C.F. Talavera, equipo que esta temporada perdía la categoría en una Primera Federación a la que ascendió el curso pasado tras ser tercero en fase regular y superar al Torrent en la fase de ascenso.

Con anterioridad a este paso por el club manchego, Toni García estuvo al frente de la Dirección Deportiva de Unionistas de Salamanca durante tres temporadas. Fueron tres cursos en los que el conjunto charro militó en Primera Federación sin ningún tipo de problemas, finalizando en séptima posición en las tres ocasiones y durante las tres temporadas compitiendo hasta la última jornada por colarse en el play off de ascenso a Segunda División. Antes de desempeñar su labor en tierras salmantinas, Toni García estuvo durante 12 temporadas ligado al Navalcarnero, ejerciendo de segundo entrenador, adjunto a la Dirección Deportiva y los últimos cinco de ellos como director deportivo.

El madrileño toma el relevo de Álex Huerta, que desde 2023 a 2026 fue el encargado de armar los proyectos numantinos. Tres temporadas en las que Huerta se quedaba a puertas del ascenso en las dos primeras. En el curso 2023-2024 era el Yeclano el que frenaba al Numancia en la final del play off por subir a Primera Federación. Un año más tarde el verdugo de los sorianos sería el Teruel, también la final de la promoción. En la campaña que acaba de finalizar el Numancia caía eliminado ante el Poblense en las semifinales del play off.

Huerta, que recientemente se comprometía como director deportivo de la S.D. Logroñés, tomaba el relevo de Rubén Andrés en la dirección deportiva en el mes de junio de 2023. Luces y sombras en la etapa de Andrés en el Numancia ya que el ascenso a Primera Federación en 2022 se veía ensombrecido por el descenso de nuevo a Segunda en mayo de 2023.

Tras su paso por el DUX de Madrid, el Numancia o Unionistas de Salamanca, Rubén Andrés ha emprendido una nueva etapa al frente de la Gimnástica Segoviana, equipo que militará el próximo curso en Segunda Federación.

Su antecesor en el cargo fue otro soriano, Fernando Alonso. El agredeño llegaba a la dirección deportiva en 202o tras el mal trago del descenso de Segunda División. El objetivo de aquel Numancia era regresar a la categoría de plata, aunque con la reestructuración de las categorías el equipo soriano bajaba dos peldaños para jugar en Segunda Federación.

El último director deportivo rojillo en el fútbol profesional fue César Palacios, en la actualidad en las filas del Eibar. Palacios puede presumir de ser el director deportivo más longevo del Numancia ya que realizó estas funciones durante una década, concretamente desde 2010 a 2020. Su logro más importante fue alcanzar en 2018 la final del play off de ascenso a Primera División ante el Valladolid. El navarro pasaba en 2010 de los terrenos de juego como jugador a los despachos.

Con anterioridad, José Rojo ‘Pacheta’ y Máximo Hernández fueron los encargados de la dirección deportiva. Pacheta estuvo en el cargo de 2027 a 2010 y Máximo Hernández desde 2002 a 2007. Cada uno de ellos lograba sendos ascensos a la máxima categoría de Primera División.