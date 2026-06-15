Alevín A y Benjamín A del Numancia finalizan la temporada con los mejores de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Numancia Benjamín A acaba en una sobresaliente tercera posición en el Campeonato Regional Benjamín de campeones provinciales, a un solo punto del campeón, el C.D. Parquesol, y con los mismos puntos, 16, que el segundo clasificado, la Gimnástica Segoviana, que obtiene esta posición por su mejor porcentaje en goles.

Durante este fin de semana se han celebrado las dos últimas jornadas del campeonato, que en el caso del Benjamín A se han saldado con dos victorias, el viernes en Benavente (1-4) y el domingo ante el Burgos (3-2) en la Ciudad Deportiva.

Por su parte, el Numancia Alevín A ha obtenido una meritoria quinta plaza en este Campeonato de Castilla y León de campeones provinciales, en un torneo dominado claramente por el Real Valladodid, que ha ganado los ocho partidos disputados. Durante este fin de semana se han celebrado las dos últimas jornadas de este campeonato alevín. El viernes ganaron en Benavente (1-5) y ayer domingo perdieron ante el Burgos C. F. (3-4) en un igualado partido que se decantó al final por el equipo burgalés.

Gran temporada de los equipos A del fútbol 7 numantino. Los integrantes del Alevín A pasarán a jugar fútbol 11 el próximo año, mientras que los del Benjamín A seguirán con el fútbol 7 en una categoría superior, en la que será su primer año.