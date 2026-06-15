Lolo Escobar, nuevo entrenador del Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El técnico Manuel María Escobar Rodríguez ‘Lolo Escobar’ es el elegido para dirigir al primer equipo de C. D. Numancia en la temporada 2026-27. El extremeño, de 50 años (Don Benito, 13 mayo 1976) se incorpora al club como piedra angular del proyecto de Toni García para la próxima campaña en Segunda RFEF.

Con más de 20 años de experiencia entrenando en todas las categorías del fútbol español, salvo en Primera División, y habiendo dirigido más de 650 partidos oficiales, Lolo Escobar ha forjado a pulso su carrera de entrenador partiendo del fútbol base logrando por méritos propios ascender a Primera Regional y Regional Preferente (con FC Villanueva del Pardillo), Tercera División (con AD Unión Adarve y Las Rozas CF), y Segunda División B (Las Rozas CF).

El nuevo entrenador del Numancia cuenta con experiencia en Segunda División (C. D. Mirandés), Segunda División B (Las Rozas y Salamanca C. F. UDS), Segunda RFEF (Hércules C. F.) y Primera RFEF (Algeciras C. F., C. D. Lugo y Real Avilés).

En 2026 consiguió el objetivo de la permanencia en Primera RFEF para el Real Avilés industrial, revirtiendo la mala dinámica que traía el equipo al que cogió a falta de 9 jornadas para el final y al borde del descenso.

Apasionado estudioso del juego, Lolo trabaja con meticulosidad cada fase del mismo, sin descuidar ningún aspecto: defensa organizada, transiciones, ataque posicional y balón parado.

Lolo Escobar, que llegará acompañado por José Escobar (segundo entrenador y preparador físico), será presentado a los medios de comunicación el próximo lunes 22 de junio a las 13.00 horas en la sala de prensa de Los Pajaritos.