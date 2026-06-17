Bonilla y De Frutos, con 14 temporadas a sus espaldas como rojillos, no seguirán en el Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Javier Bonilla y Óscar de Frutos no seguirán en el C.D. Numancia y entre ambos dejarán atrás 14 temporadas vistiendo la camiseta rojilla. Los dos canteranos ponen fin a sus respectivas etapas en el club soriano y sus trayectorias estarán ligadas en otros equipos.

Bonilla ha jugado en el Numancia durante ocho temporadas en dos etapas diferentes. El agredeño acumula 133 partidos oficiales con la camiseta rojilla, "demostrando en todo momento compromiso, trabajo y profesionalidad al servicio del equipo", según señala el Numancia en redes sociales en el comunicado para anunciar la salida del lateral izquierdo.

"Desde el club queremos agradecerle su dedicación durante estos años y desearle mucha suerte y muchos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales. Gracias por todo, Javi. Soria siempre será vuestra casa", indica el club numantino.

De Frutos ha sido numantino durante 6 temporadas en dos etapas diferentes separadas por una cesión en la Gimnástica Segoviana. El canterano numantino acumula 111 partidos oficiales con la camiseta rojilla, "demostrando en todo momento compromiso, trabajo y profesionalidad al servicio del equipo".

"Desde el club queremos agradecerle su entrega durante estos años y desearle mucha suerte y muchos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales. Gracias por todo, Óscar. Soria siempre será tu casa", comenta el Numancia en redes sociales.

Dos de los pesos pesados del vestuario del Numancia en las últimas temporadas cierran su trayectoria con los rojillos. Jugadores formados en la Ciudad Deportiva que durante estos años han sido referencia para los canteranos numantinos.