La segunda piel de los numantinos

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha presentado las equipaciones de la temporada 26-27, una segunda piel para la afición rojilla con novedades y en la que se hace un guiño a los 20 años que la marca Errea lleva vistiendo en la entidad rojilla. Ese guiño consiste en copiar el diseño de las elásticas de la temporada 06-07 pero con las innovaciones tecnológicas actuales. La equipación del Numancia para el curso 26-27 ya está disponible en las tienda oficial del Club y en los puntos de venta físicos habituales.

El Hipermercado E'leclerc ha sido el escenario de la presentación de la nueva indumentaria numantina, una nuevas camisetas con novedades en la segunda y tercera equipación. La segunda mantiene el blanco con algún detalle en rojo en las mangas y el pantalón rojo. Desaparece el color morado y la franja morada con el que se ha rendido homenaje al Soria C.F. en las últimas temporadas. "Esa franja volverá", ha señalado Javier del Pino, responsable de marketing de la entidad soriana, durante la presentación. Igualmente, la tercera equipación íntegramente de color negro en lugar de la amarilla del curso pasado. Ese color amarillo, junto con el azul, se reserva a los porteros que, igualmente, podrán intercambiar esos colores con el negro de la tercera equipación.

"Esta es una presentación muy especial porque, de los más de 500 clubes a los que vestimos por todo el mundo, el Numancia es el más longevo de todos, 20 años", ha recalcado David Ramón, representante de Errea en España. El responsable de la firma italiana ha indicado que, en honor a esos 20 años con el club de la Avenida de Mariano Vicén, se ha querido recuperar la camiseta de hace 20 temporadas pero con las técnicas actuales. "Por eso tenemos el escudo en el centro, que es algo poco habitual hoy en día", ha recalcado para explicar que se ha aplicado y buscado el mismo tono de rojo que llevaba la elástica del curso 06-07. "Esperamos que la camiseta pueda ser el símbolo del crecimiento del Club, que la próxima temporada con estas equipaciones se pueda disfrutar del fútbol como nunca", ha subrayado.

En el acto de presentación de la misma estuvo presente del vicepresidente de la entidad, Javier Jiménez, quien destacó el apoyo incondicional de Errea a lo largo de 20 años e igualmente el de Hipermercado E'leclerc durante más de 15. Por su parte, el gerente de la entidad, Sergio Gaya, agradeció los 20 años que Errea ha estado vistiendo a la entidad soriana indicando que "es difícil que una colaboración dure tanto" y destacando que la camiseta es "nuestra nueva piel".

El responsable del marketing de la entidad, Javier del Pino, explicó que conjuntamente con la camiseta se ha lanzado un vídeo promocional donde se muestra a jóvenes y no tan jóvenes portando las camisetas del Numancia. En este sentido destacó la presencia que la marca deportiva Errea tiene en la ciudad y la provincia. Del Pino, que agradeció a las empresas que ponen su logo en la indumentaria su colaboración con el club, explicó que las nuevas camisetas del equipo ya están disponibles desde esta misma tarde en la tienda oficial del club así como en los puntos de venta habituales en la ciudad. El coste de la segunda piel de los aficionados numantinos no supera los 60 euros y los abonados de la entidad tendrán un descuento del 20% en su adquisición.