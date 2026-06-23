Juancho y Olivera no seguirán en el Numancia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Ian Olivera y Juancho no seguirán en el C.D. Numancia la próxima temporada después de que el club rojillo comunicase esta tarde que las partes "separan sus caminos". Tanto el defensa como el atacante tenían la oferta de renovación encima de la mesa, aunque finalmente no ha habido acuerdo después de las conversaciones de las últimas fechas.

"Desde el club queremos agradecerles su compromiso diario en los entrenamientos", señala el Numancia en sus redes sociales. La entidad soriana les desea lo mejor para el futuro: "Agradecemos a los dos su dedicación durante este año y desearles mucha suerte y muchos éxitos en sus próximos retos personales y profesionales. Gracias por todo, Juancho. Gracias por todo Ian. Soria siempre será vuestra casa.

Además de Juancho y Olivera, los otros dos futbolistas de la pasada temporada que tienen oferta de renovación son Jony y Héctor Peña, según informaba la pasada semana el director deportivo rojillo, Toni García.

Olivera es un defensa central sub 23 que es internacional con la selección de Andorra y que el curso pasado fue uno de los zagueros con más protagonismo en los planes del entrenador Ángel Rodríguez. Juancho, por su parte, fue de los jugadores más utilizados en la plantilla numantina.