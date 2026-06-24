El Numancia jugará la temporada 26-27 en el Grupo V de Segunda Federación

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ha confirmado que jugará la temporada 26-27 en el Grupo V de Segunda Federación, un grupo que le emparejará a los equipos de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y el turolense del Calamocha.

El Numancia cambiará de Grupo en una temporada 26-27 cuyo comienzo está a la vuelta de la esquina. En el Grupo V se encontrará con viejos compañeros de viaje en las últimas temporadas como son los conjuntos castellanos y leoneses, unos conjuntos en los el Atlético Tordesillas ocupa el hueco que deja el Burgos Promesas.

El conjunto soriano ya estuvo en el curso 23-24 en el Grupo V y por tanto se ha enfrentado al rivales como el CDA Navalcarnero, UD. Sanse o Getafe B. A estos tres conjuntos hay que añadir al RSD Alcalá y al recién ascendido Atlético de Madrid C.

Más novedosos serán los enfrentamientos ante algunos equipos de Castilla La Mancha como son el Conquense, Puertollano o el Atlético Albacete, filial del Albacete Balompié. De la comunidad castellano manchega están igualmente equipos como el Talavera, ex del director deportivo numantino Toni García, o el C.D. Guadalajara, ambos recién descendidos de Primera Federación. La nómina de rivales la completa el Calamocha turolense.

Sobre el papel, el Grupo V de la presente temporada se presenta un grupo más complicado al que los rojillos tuvieron que medirse el año pasado en el Grupo 1. Los rojillos tendrán que enfrentarse a cuatro filiales de equipos profesionales (Real Valladolid Promesas, Getafe B, Atlético de Madrid B y Atlético Albacete). Además hay otros cinco equipos representativos de capitales de provincia (Salamanca UDS (junto a Unionistas), Real Ávila, Gimnástica Segoviana, C.D. Guadalajara y UB Conquense), por no hablar de unos equipos madrileños que tienen tablas en las categoría. No faltan en el grupo equipos que como en UB Conquense, el Sanse o el Getafe B que la temporada pasada disputaron play off de ascenso, rivales a los que hay que añadir a los recién descendidos Guadalajara y Talavera. En este sentido, el preparador numantino Lolo Escobar ya explicaba en su presentación que "el Numancia no tiene que tener miedo a nadie. En el Grupo en el que estemos vamos a competir".