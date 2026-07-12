Castilla y León marca el ritmo en la Segunda Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

C.D. Numancia, Salamanca UDS, Valladolid Promesas, Atlético Tordesillas, Gimnástica Segoviana, Atlético Astorga y Real Ávila son los siete equipos de Castilla y León que jugarán la próxima temporada en Segunda Federación, siendo la tercera región con más representación en la categoría. Sólo Andalucía con doce escuadras y Comunidad Valenciana con ocho superan a la comunidad autónoma castellano y leonesa en la cuarta categoría del fútbol español.

Las 17 comunidades autónomas en las que se divide el territorio español están representadas y únicamente las dos ciudades autónomas como son Ceuta y Melilla no tienen equipos en esta Segunda Federación. Un total de 90 equipos distribuidos en cinco grupos de 18 integrantes que arrancarán la Liga el primer fin de semana de septiembre y que se prolongará hasta mayo con el cierre de la fase regular. Después llegarán los play off por el ascenso, ronda en la que no espera estar el Numancia ya que el objetivo de los sorianos será por cuarta temporada seguida el ascenso directo como campeón de su grupo.

Ascenderán a la Primera Federación diez equipos. Los campeones de cada uno de los cinco grupos subirán directamente. Los clasificados del segundo al quinto de cada grupo (20 equipos) disputarán dos eliminatorias a doble partido (a diferencia de la temporada 2021-22 que se disputaron a partido único en sede neutral), encuentros que se determinarán mediante sorteo, para determinar las cinco plazas de ascenso restantes.

El primer partido de cada eliminatoria se disputará en el terreno de juego del equipo clasificado en la posición inferior en la fase regular. En caso de empate a goles en el sumatorio de los partidos de ida y vuelta, habrá prórroga, y si persiste el empate, se proclamará vencedor al equipo que hubiese obtenido mejor posición en la fase regular, procediendo al lanzamiento de penaltis si ambos equipos hubiesen obtenido la misma posición.

La región más numerosa en la Segunda Federación 2026-2027 será la de Andalucía con un total de doce escuadras. Recreativo de Huelva, Antoniano, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Atlético Central, Estepona, Mijas, Marbella, Linares, Xerez, Atlético Sanluqueño y Ciudad de Lucena serán los representantes andaluces en la categoría. Con ocho escuadras está la Comunidad Valenciana tras comprar el Castellón B la plaza del descendido Tarazona. Luego ya aparecería Castilla y León con siete representativos, cifra que también aportan País Vasco, Cataluña y Murcia.

Castilla y León mantiene el número de conjuntos del año pasado, con la variante del descendido Burgos B por el recién ascendido Atlético Tordesillas. Los vallisoletanos lograban un ascenso histórico a Segunda Federación tras imponerse por la mínima al Almazán (1-0) en una jornada que quedará grabada en la memoria de la Villa del Tratado. El conjunto vallisoletano aprovechó el empate previo del Guijuelo, su inmediato perseguidor, para afrontar el encuentro con la posibilidad de sentenciar el campeonato. Celebró la décima victoria consecutiva de un equipo que ha dominado el Grupo VIII de Tercera Federación con una autoridad incuestionable. El ascenso supone la culminación de un proyecto sólido que ha sabido gestionar la presión en los momentos decisivos para alcanzar un sueño que sitúa al club en el cuarto escalón del fútbol nacional.

Cantabria y Extremadura son las dos comunidades autónomas menos representadas con dos equipos participando respectivamente en Segunda Federación. Los conjuntos cántabros en liza serán Rayo Cantabria y Gimnástica de Torrelavega, mientras que Don Benito y Badajoz serán los exponentes del territorio extremeño. Asturias y Navarra sólo aportarán tres equipos en una categoría en la que el Numancia volverá a ser uno de los grandes favoritos para subir. Desde 2023 el club soriano quiere salir del pozo en el intento de acometer en el futuro el salto al fútbol profesional.

Equipos por Comunidades Autónomas

Andalucía. Recreativo de Huelva, Antoniano, Betis Deportivo, Sevilla Atlético, Atlético Central, Estepona, Mijas, Marbella, Linares, Xerez, Atlético Sanluqueño, Ciudad de Lucena.

Valencia. Valencia Mestalla, UD Castellonense, Orihuela C.F., C.F. Intercity, C.D. Alcoyano, C.F. La Nucía, Elche Ilicitano, Castellón B.

Castilla y León. Salamanca UDS, Valladolid Promesas, Tordesillas, Gimnástica Segoviana, Atlético Astorga, Numancia, Real Ávila.

País Vasco. Gernika, Alavés B, Eibar B, Portugalete, Sestao River, Basconia, Amorebieta.

Cataluña. Olot, Girona B, Espanyol B, Barça Atlètic, Manresa, Reus, Terrassa.

Murcia. Lorca Deportiva, UCAM Murcia C.F., C.D. Minera, Yeclano Deportivo, C.D. Cieza, Real Murcia Imperial, La Unión Atlético.

Madrid. Atlético de Madrid C, Navalcarnero, Sanse, Getafe B, Alcalá, Real Madrid C.

Galicia. Bergantiños, Compostela, Coruxo, Arosa, Ourense.

Castilla La Mancha. Atlético Albacete, Puertollano, Talavera, Guadalajara, Conquense.

Aragón. Utebo, Ebro, Barbastro , Calamocha.

La Rioja. S.D. Logroñés, U.D. Logroñés B, Náxara, Arnedo.

Baleares. Peña Deportiva, Atlético Baleares, U.D. Poblense y R.C.D. Mallorca “B”

Canarias. Atlético Paso, Tenerife B, Tamaraceite, Las Palmas Atlético.

Asturias. Marino de Luanco, Oviedo Vetusta, Llanera.

Navarra. Tudelano, Osasuna B, Peña Sport.

Cantabria. Rayo Cantabria, Gimnástica de Torrelavega.

Extremadura. Don Benito, Badajoz.